Пандемія коронавірусу може викликати спалах психічних захворювань у всьому світі

Пандемія коронавірусу може почати світову кризу психічного здоров’я. Більшість людей живе в постійному стресі й це не може не позначитися на психіці.

Фізичне здоров'я є першочерговим завданням для одужання від коронавірусу, але психічне здоров'я є теж важливим фактором, розповіли експерти охорони здоров’я ООН, передає "Радіо Свобода".

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Одним з найбільш поширених причин нещасть – є проблеми психічного здоров'я, зокрема депресія і тривожність. Коронавірус тільки погіршив ситуацію, яка й до цього була не в найкращому стані через брак фінансування,

– заявив генеральний секретар ООН Антоніо Ґутерріш.

За його словами навіть після перемоги над пандемією "горе, тривога і депресія продовжуватимуть впливати на людей і громади".



Економічна криза може збільшити кількість самогубств / unsplash.com

Основними причинами цих проблем є страх людей, що вони або їхні близькі заразяться чи помруть, а фізичне дистанціювання додає стресу. Також людей бентежить нестабільність економічної ситуації та втрата роботи. Це може призвести до "смертей від відчаю" – самогубств.

Особливої уваги заслуговують медики, які лікують хворих на COVID-19 і стають свідками смерті, вже демонструють пов’язаний із коронавірусом психологічний стрес, йдеться у звіті. У кількох країнах медичні працівники вчинили самогубства.

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