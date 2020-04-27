Пандемія COVID-19 ще не завершена, – ВООЗ непокоїться через послаблення карантинних обмежень

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що до кінця пандемії COVID-19 ще далеко. Окрім того, він стурбований через наростання спалаху у деяких країнах.

У ВООЗ непокояться через ситуацію з коронавірусом у Східній Європі, Африці та Латинській Америці, повідомляє пресслужба організації у Твіттері.

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Тедрос Аданом Гебреісус закликав країни, які послаблюють карантинні обмеження, не послаблювати епідеміологічний контроль.

Ми як і раніше закликаємо країни знаходити, ізолювати, тестувати та обробляти всі випадки й відстежувати кожен контакт, щоб забезпечити продовження цих тенденцій зниження... Пандемія ще далека від завершення. ВООЗ як і раніше стурбована зростальними тенденціями в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких азійських країнах,

– сказав Гебреісус.

Також він зазначив, що як і в будь-якій країні світу, дані про випадки зараження та смертність в наведених регіонах занижені насамперед через низький потенціал тестування.

"The pandemic is far from over. WHO continues to be concerned about the increasing trends in Africa, Eastern Europe, Latin America & some Asian countries.

As in all regions, cases & deaths are underreported in countries in these regions because of low testing capacity"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 27, 2020

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