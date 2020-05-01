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Пандемія коронавірусу може тривати два роки, – американські вчені

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Пандемія коронавірусу може тривати два роки, – американські експерти
Пандемія коронавірусу може тривати два роки, – американські експерти / Getty Images

Пандемія коронавірусу COVID-19 може тривати від 18 місяців до двох років, поки не заразиться 60-70% населення.

Про це пише видання CNN з посиланням на прогнози  дослідження центру з вивчення інфекційних захворювань при Університеті Міннесоти.

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Дослідники рекомендують США підготуватися до найгіршого сценарію, який включає другу велику хвилю поширення коронавірусної інфекції восени та взимку. 

"Ця річ не зупиниться, поки вона не заразить від 60 до 70 відсотків людей", – сказав Майк Остергольм, який керує Центром досліджень та політики інфекційних хвороб (CIDRAP).

Оскільки COVID-19 є новим – ніхто не має імунітету, сказали вчені.

Тривалість пандемії, ймовірно, складе від 18 до 24 місяців, оскільки колективний імунітет поступово розвивається в людській популяції,
– вважають дослідники.

Дослідники зазначили, що пандемія може продовжитися і у 2022 році.Вони додали, що можливість передачі вірусу від людей, які є його безсимптомними переносниками, робить складніше стримування коронавірус.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: дослідження Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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