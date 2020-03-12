Пандемія коронавірусу під контролем, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала пандемію Covid-19 контрольованою.

ВООЗ закликає країни світу не припиняти заходи стримування коронавірусу, оскільки вірус можна стримати.

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Це контрольована пандемія. Країни, які вирішили відмовитися від прийняття основних заходів з охорони здоров’я населення, можуть зіткнутися з більш масштабною проблемою і важчим тягарем, який випаде на систему охорони здоров'я і вимагає більш жорстких заходів,

– повідомили у ВООЗ.

В організації закликали шукати нові методи щодо запобігання поширення коронавірусу.

"Це новий вірус, і нова ситуація. Ми вчимося, і ми повинні знайти нові способи, щоб запобігти поширенню інфекцій, щоб рятувати життя і мінімізувати вплив. У всіх країн є досвід, яким вони можуть поділитися", – йдеться в повідомленні.

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ВООЗ розділила країни на 4 групи за швидкістю поширення коронавірусу

Перша – не виявлено жодного випадку.

Друга – є завезені поодинокі випадки захворювання з інших країн.

Третій – є поширення хвороби в середині країни.

Четвертий – масове зараження, коли не вдається діагностувати у всіх хворих.

Україна перебуває у другій категорії й активно готується до переходу до третьої стадії.

Що відомо про пандемію Covid-19? Пандемію оголошують тоді, коли з'являється новий вірус грипу, який поширюється по всьому світу, а населення немає імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, вакцинації та лікування. Саме така ситуація з коронавірусом Covid-19, на який на сьогодні хворіє 126 тисяч людей по всьому світі.

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