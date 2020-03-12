Пандемія коронавірусу під контролем, – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров’я назвала пандемію Covid-19 контрольованою.
ВООЗ закликає країни світу не припиняти заходи стримування коронавірусу, оскільки вірус можна стримати.
Читайте також: ВООЗ офіційно оголосила пандемію коронавірусу
Це контрольована пандемія. Країни, які вирішили відмовитися від прийняття основних заходів з охорони здоров’я населення, можуть зіткнутися з більш масштабною проблемою і важчим тягарем, який випаде на систему охорони здоров'я і вимагає більш жорстких заходів,
– повідомили у ВООЗ.
В організації закликали шукати нові методи щодо запобігання поширення коронавірусу.
"Це новий вірус, і нова ситуація. Ми вчимося, і ми повинні знайти нові способи, щоб запобігти поширенню інфекцій, щоб рятувати життя і мінімізувати вплив. У всіх країн є досвід, яким вони можуть поділитися", – йдеться в повідомленні.
Актуально: Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
ВООЗ розділила країни на 4 групи за швидкістю поширення коронавірусу
- Перша – не виявлено жодного випадку.
- Друга – є завезені поодинокі випадки захворювання з інших країн.
- Третій – є поширення хвороби в середині країни.
- Четвертий – масове зараження, коли не вдається діагностувати у всіх хворих.
Україна перебуває у другій категорії й активно готується до переходу до третьої стадії.
Що відомо про пандемію Covid-19? Пандемію оголошують тоді, коли з'являється новий вірус грипу, який поширюється по всьому світу, а населення немає імунітету до вірусу, а також ефективних засобів профілактики, вакцинації та лікування. Саме така ситуація з коронавірусом Covid-19, на який на сьогодні хворіє 126 тисяч людей по всьому світі.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.