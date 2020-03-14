Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону

Найкраща порада, яку можна дати – це зберігати спокій та бути вдома. Адже Китай довів, що самоізоляція – найкращий спосіб зупинити поширення коронавірусу. Детальніше про те, що таке самоізоляція, чому вона важлива та не схожа на карантин – читайте у матеріалі.

Ми постаралися пояснити, чому самоізоляція важлива, як пояснити це своїм дітям та навіть дали декілька порад, як не нудьгувати впродовж ізоляції.

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Що робити після того, як повернулися з-за кордону?

Навіть якщо ви переконані, що не захворіли – зберігайте спокій та залишайтеся вдома. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, інкубаційний період коронавірусу триває 14 днів.

Інкубаційний період – це Інкубаційний період – це проміжок часу, коли людина ще не почала відчувати симптоми хвороби й почувається цілком здоровою, але вже переносить інфекцію. І так, вона може її передавати, навіть не усвідомлюючи цього.

Тобто ви повинні зрозуміти, що у випадку пандемії несете відповідальність не лише за своє здоров'я та ваших близьких, а й за здоров'я ваших співгромадян. Виходячи на вулицю, ви берете відповідальність за здоров'я вашого сусіда, двірника, касиру та навіть водія Uber. Уявіть, зі скількома людьми ви перетинаєтеся впродовж дня мимоволі й з якою кількістю людей можуть контактувати вони.

Якщо вам все одно здається, що залишатися вдома немає сенсу, адже ви не контактували з хворою людиною, варто зрозуміти – немає гарантій того, що хтось з контактних осіб не перебував у цей момент в інкубаційному періоді.

Скільки часу я маю залишатися вдома?

Самоізоляція повинна тривати стільки ж, скільки триває інкубаційний період – 14 днів. Якщо ви інтроверт, можливо, це й не виглядає проблематично. Але якщо ви соціально-активна людина, ми все ж постараємося вас переконати.

Перш за все, ставтеся до цього не як до каторги, а як до відпочинку. Це чудова можливість присвятити час собі, а не іншим та зробити те, що так довго відкладали. Ви можете виконувати фізичні вправи, підучити іноземну мову, намалювати картину, підняти навички з кулінарії та й, врешті решт, прочитати книжки та передивитися кінострічки, на які так бракувало часу.

Самоізоляція не означає, що вам взагалі не можна виходити з дому. Головне, аби ви не контактували з іншими людьми занадто тісно – на відстані менше ніж 2 метри й довше ніж 15 хвилин.

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Тобто це чудова нагода навідатися на дачу або ж орендувати будиночок у Карпатах, але якщо у вас є власна машина і ви обіцяєте не брати з собою друзів.

До слова, ви можете ізолювати себе разом з тими людьми, з якими мандрували. Але це не означає, що ви не повинні вживати профілактичних заходів, а саме:

Уникати тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Регулярно мити руки з милом;

Закривати ліктем ніс та рот, коли чхаєте;

Обробляти м'ясо, яйця та рибу;

Ретельно мити фрукти та овочі;

Користуватися лише своїми речами особистої гігієни;

У випадку проявів симптомів, ізолюйте себе від інших людей. Зв'яжіться з вашим сімейним лікарем або викличте швидку допомогу, пояснивши, що нещодавно повернулися з-за кордону.

Коронавірус – симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Нежить

Слабкість;

Нежить. Рідше: Висип;

Діарея;

Ускладнене дихання;

Задуха.



Симптоми коронавірусу / 24 канал

Ми поспілкувалися з родиною, яка нещодавно повернулася з Італії. Вони не хочуть наражати на небезпеку себе та рідних, тому вирішили орендувати будинок в одному із сіл Карпат.

Такий вибір зробили, щоб не заражати інших. Важливо поїхати якомога далі від своїх рідних та дому, аби не заражати близьких та оточення загалом,

– розповів В'ячеслав.

Подружжя дотримується усіх заходів безпеки та щодня слідкує за температурою свого тіла. Нині вони почуваються добре, але розуміють, що на їх плечах велика відповідальність.

Люди, які приїжджають з Італії, мають бути ізольовані владою. Вони повинні мати якесь ізольоване місце, адже їх багато роз’їжджається, а ніхто за тим не слідкує. Лише ізоляцією Україна збереже своїх громадян,

– додав чоловік.

Його дружина Галина вважає, що українці занадто легковажно ставляться до спалаху коронавірусу.

Проблема наших людей в тому, що вони ні за що не переживають. Більшість італійців слухаються і сидять вдома, а не як наші “та що нам буде”,

– підсумувала вона.

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Хто ризикує найбільше?

РНБО змоделювали та проаналізували можливий варіант поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні. Згідно з результатами, у зоні найменшого ризику перебувають особи віком від 10 до 39 років – для них показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

Для 40-49-річних – 0,3%;

Для 50-59-річних – 1,3%;

Для 60-69-річних – 3,4%;

Для 70-79-річних – 7,8%.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди віком від 80 років – 13,5%.

Натомість підвищений ризик смертності від коронавірусу є у людей літнього віку, а також людей з хворобами легень, аутоімунними захворюваннями та онкозахворюваннями. Зазначимо, що у зону ризику смертності від коронавірусу потрапляють й курці.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Ймовірні причини, чому ви не хочете дотримуватись самоізоляції

Приїхавши в Україну, я маю сходити до церкви

Навідавшись до церкви після подорожі, ви подвійно ризикуєте. Навіть якщо ви не є носієм вірусу, це не означає, що серед вірян не буде зараженої людини. Якщо ви вважаєте, що церковне приміщення зуміє захистити вас від будь-якої інфекції – ви помиляєтеся. Вірус – явище фізичне, а не духовне, тому як молитва не захищає людину від кулі в серце, так і не захистить від потрапляння інфекції на слизові оболонки.

Якщо людина хоче вірити та вірить, немає значення, де вона це робить. Під час пандемії помолитися можна з дому, а навідавшись у церкву інфікованим, де багато літніх людей – це замах на чуже життя. Тому навряд Бог таке схвалить.

Я не проти самоізоляції, але мої діти мене не слухають

Дітей та підлітків часто буває складно переконати. Та й дивляться вони на епідемію з дещо іншого боку, адже можна не ходити до школи. Втім, переконувати дитину залякуванням, скандалами та істерикою – не варіант. Відтак, ви повинні просто серйозно поговорити зі своїм чадом.

Адекватно поясність, що дитина, як і ви, можете бути хворою й заразити інших людей. Або ж може легше заразитися, адже під час акліматизації імунітет дещо ослаблений. Тобто що вона ризикує не лише своїм життям, а й вашим.

Приклади аргументів:

"Я почуваюсь цілком добре, мої друзі не хворі. Якщо захворію, то сидітиму вдома". – тут варто пояснити, що таке інкубаційний період і як він проходить.

"Я не боюся заразитися, адже від коронавірусу помирають лише старі люди". – "У переважній більшості, так. Але інфікувавшись, ти заражатимеш інших навколо, зокрема мене або старших членів нашої родини. Я не можу гарантувати, що наші шанси на одужання такі ж хороші, як у тебе.

"Я затримую повітря, коли бачу, як хтось чхає чи кашляє" – "Не залежно від того, вдихаєш ти, чи ні, вірус потрапляє на слизові оболонки носа. Та й буває достатньо лише потриматися за брудний поручень, а потім потерти око".

Зробіть пробування дитини вдома цікавішим – придбайте нову книжку, комп'ютерну гру та проводьте разом більше часу. Зокрема, ви можете забезпечити дитині спільну прогулянку нелюдним місцем. Як варіант, можна з'їздити на пікнік. Але пам'ятайте – не користуйтесь громадським транспортом та не запрошуйте тих, хто не перебуває на самоізоляції разом з вами.

Пам'ятайте, що стримати епідемію в Україні ми можемо відповідальними діями, а не панікою.



Як вберегтися від коронавірусу / 24 канал

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