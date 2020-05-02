Пандемія здасться незначною проблемою: чим загрожує пізня закупівля ліків МОЗ

МОЗ не провело тендери на закупівлю ліків для онкохворих дітей та людей з ВІЛ-інфекцією. У відомстві змінюється вже третій міністр, але перелік лікарських засобів відправили на затвердження тільки 7 квітня.

Детальніше про нагальну проблему – читайте в матеріалі 24 каналу.

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► У чому небезпека

Цьогоріч онкохворі діти – як ніколи під загрозою. Минула третина року, а МОЗ досі навіть не оголосив тендери на закупівлю ліків для них. Фонд "Таблеточки" наголошує – це загрожує гуманітарною катастрофою. Адже навіть якщо процедуру закупівель розпочнуть сьогодні, ліки почнуть надходити в кращому разі – восени. Так само провалено придбання препаратів для дорослих, хворих на рак, ВІЛ, орфанні недуги.

"Сьогодні в нас є реальний ризик, що ліки, які мали б надійти у 2020 році, раніше від 2021 не приїдуть. Частина ліків уже закінчилася в лікарнях. В Україні 6 тисяч дітей, які хворіють. Плюс щодня ще 3 дитини. Десь на півроку вони залишаться взагалі без лікування", – наголосив виконавчий директор БФ "Таблеточки" В'ячеслав Биков.

Вкінці року в нас може бути така катастрофа, що пандемія коронавірусу здасться дуже незначною проблемою на фоні цього,

– підкреслила виконавча директорка БФ "Пацієнти України" Інна Іваненко.

МОЗ не дав технічне завдання ані міжнародним організаціям, ані держпідприємству "Медичні закупівлі України". Громадські активісти побоюються: міністерство хоче повернути всі закупівлі в свою орбіту. Як із захисними костюмами для медиків, придбаними наполовину дорожче.

"Ми робимо висновки, що і ліки вони можуть забрати собі. Це ласий шматок – 10 мільярдів гривень. Ми дуже добре пам'ятаємо, коли МОЗ закуповувало ліки для тяжкохворих пацієнтів. Це було 40% відкату", – зазначила Інна Іваненко.

► Що кажуть в МОЗ

У МОЗ відзвітували: відповідний перелік лікарських засобів вже відправлено.

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За словами Максима Степанова, МОЗ відправило відповідний перелік лікарських засобів та медичних виробів ще 7 квітня, наразі його потрібно затвердити постановою уряду.

Максим Степанов, голова МОЗ “ Відразу, як я прийшов на посаду, це було одним з перших питань, чому не затверджений відповідний перелік лікарських засобів, які нам потрібно закуповувати для пацієнтів з онкологією, ВІЛ/СНІД, гепатитом, гемофілією та іншими захворюваннями…Якщо говорити відверто, то мені здається, що цей перелік повинні були відправити ще в січні, відразу з початком нового року"

► Корупційні схеми повернулися?

У МОЗ часів Ємця ходили фармацевтичні лобісти та фігуранти корупційних схем часів Богатирьової. Про це свідчить розслідування журналістів "Радіо Свобода".

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Про повернення схем говорить і Ольга Стефанишина – нині нардепка, а раніше – заступниця міністра охорони здоров'я.

"Сьогодні МОЗ є тим міністерством, в яке, як на роботу, ходять люди, які були задіяні в корупційних схемах МОЗу часів Богатирьової. Наприклад, Петро Багрій. Він є героєм антикорупційних розслідувань", – зазначила народна депутатка партії "Голос" Ольга Стефанишина.

Активісти називають ситуацію реваншем хабарників після Революції Гідності. 24 канал написав запит у МОЗ ще 20 квітня. 29 квітня телефоном пресслужба відомства повідомила: вони були зайняті і не могли відреагувати на лист. Пообіцяли відповідь, втім, її так і не надіслали. Пояснення про закупівлі надав міністр на брифінгу аж 2 травня.