Панічні атаки: що це таке, чому виникають та міфи про розлад

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Панічні атаки: що це таке, чому виникають та міфи про розлад

Це незрозумілий, болісний для хворого напад важкої тривоги, що супроводжується страхом в поєднанні з різними вегетативними (соматичними) симптомами.

Панічні атаки часто не пов'язані зі специфічними ситуаціями або предметами. Вони трапляються частіше спонтанно (ці епізоди непередбачувані), розповів психотерапевт Сергій Кістеньов.

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Панічні атаки не пов'язані з помітним напруженням, небезпекою або загрозою життю. Панічний розлад – це стан, при якому у людини виявляються 4 і більше панічні атаки в чотиритижневий період.

Від панічних атак ніхто не помирає
Від панічних атак ніхто не помирає

Панічна атака характеризується усіма наступними ознаками:

  1. епізод інтенсивного страху або дискомфорту;
  2. починається раптово;
  3. досягає максимуму протягом декількох хвилин і триває щонайменше кілька хвилин.
 
Панічні атаки – симптоми

Фізичні симптоми: посилене або прискорене серцебиття, пітливість, тремтіння або тремор, сухість у роті, труднощі в диханні, відчуття задухи, біль або дискомфорт у грудях, нудота або абдомінальний дистрес (наприклад печіння в шлунку). Симптоми, пов'язані з психічним станом: відчуття запаморочення, нестійкості, непритомного, відчуття, що предмети нереальні (дереалізація) або що власне "Я" віддалилося або "знаходиться не тут" (деперсоналізація), страх втрати контролю, божевілля, страх померти.

Міфи про панічні атаки:

Від панічної атаки можна померти. Це найчастіший міф, пов'язаний він з тим, що під час нападу часто виникає "страх смерті". Але поки немає жодного зареєстрованого випадку смерті від панічної атаки.

Якщо вам ставлять діагноз "вегето-судинна дистонія" (цього діагнозу не існує), швидше за все, у вас панічний розлад, Вам потрібно звернутися до профільного фахівця – психіатра чи психотерапевта.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія
Джерело: Здоров'я 24
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