Паніку роздули ЗМІ: українка з Італії розповіла, що там насправді відбувається

Італія переживає різкий спалах коронавірусу, кількість хворих продовжує зростати. Що насправді відбувається у країні та як реагують на небезпеку місцеві – в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла українка Катерина Звезда.

Вона разом з сім'єю живе та працює в італійському регіоні Ломбардія вже шість років. Зараз перебуває за 30 кілометрів від муніципалітету Лоді, у якому зафіксували спалах вірусу.

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За словами жінки, ніякої паніки серед місцевих немає. "Щойно ми були в супермаркеті, полиці там повні. Люди всі достатньо адекватні. Все, що відбувається – це превентивні заходи держави, аби зупинити поширення вірусу", – пояснила вона.

Звезда підкреслила, що всі мешканці добре проінформовані щодо того, як поводитися, якщо помічаєш у себе симптоми коронавірусу. Насамперед потрібно телефонувати 112, а не їхати у лікарню.

Лікар консультується з тобою телефоном і потім вирішує: виїжджати до тебе, щоб перевірити наявність вірусу, чи можна просто сидіти вдома і хворіти застудою,

– зазначила українка.

Й додала, що італійців просять не виходити у ресторани та не брати участі в колективних заходах чи масових гуляннях, які зараз заборонені. "Людям наголосили, що це – карантин, тож краще сидіти вдома і перечекати цей момент", – пояснила Звезда.

Довідка. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. За порушення цієї заборони передбачається три роки ув'язнення.

Крім цього, українка наголосила, що місцеві мешканці постійно підтримують контакт з лікарями. А медики говорять одне й теж – цю паніку роздули засоби масової інформації.

Як наголосила Катерина Звезда, вірус є небезпечним для літніх людей та тих, у кого ослаблений імунітет. Адже від коронавірусу в Італії загинули саме старші люди, у яких були виявлені й інші захворювання, зокрема онкологічні.



Дані про смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Українка також розповіла, що на вулицях практично ні у кого немає масок. Ба більше, місцеві отримали повідомлення від головного лікаря про те, що вони не рятують від коронавірусу.

Захист від коронавірусу потрібен лише медикам та карабінерам. Тобто тим, хто має контакт з ймовірними хворими. Їм такі спеціальні маски видали,

– зазначила Звезда.

"В Ломбардії все спокійно. Я спілкувалась з тими, хто в регіоні Венето, там гірше трохи. Але насправді ситуація смішна. Бо та ж Венеція, де пишуть, що вимітають все з полиць супермаркетів, там місцевих – 60 тисяч. Хто створює паніку? Туристи", – переконана жінка.

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Катерина Звезда підкреслила, що не має наміру ближчим часом повертатися в Україну. Вона також вважає, що італійська влада робить все, аби зупинити поширення хвороби. До того ж, вірусологи запевняють, що ситуація має покращитись з приходом спеки.

"Не можна піддаватися паніці, яка зараз є у ЗМІ. Так, для італійців вся ця ситуація з карантином – дивна та нова. Адже тут до 1 березня скасували навчання у школах та університетах. Раніше такого не було навіть при спалахах грипу. Тому люди трохи розгублені, це для них незвично", – пояснила вона.

Не варто панікувати. Потрібно дотримуватися правил дезінфекції, не з'являтися в публічних місцях. Італійська влада сказала: "Спробуємо всі разом стримати цей вірус",

– підсумувала українка.

Зазначимо, що раніше голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу заявив, що пік епідемії коронавірусу вже минув. Також він наголосив, що вчені не виявили мутацій вірусу Covid-2019.