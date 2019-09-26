Що визначає ПАП-тест і як часто його потрібно проходити

У багатьох розвинених країнах рекомендують проходити ПАП-тест. Він допомагає виявити ризики раку шики матки, що дає можливість вчасно та ефективно пролікуватися.

Після початку статевого життя регулярне проходження ПАП-тесту дає змогу уникнути раку шийки матки, повідомляє МОЗ.

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Для проходження ПАП-тесту найкраще підходять перші сухі дні після менструації. Жінки, які приймають протизаплідні піґулки та жінки в менопаузі можуть прийти на обстеження у будь-який день.

Важливо! За дві доби до тесту не можна займатися сексом, а також використовувати вагінальні свічки, зрошення, гелі та креми.

Цієї процедури не варто боятися, адже вона цілком безболісна. Лише деякі жінки можуть відчути дискомфорт та протяжні болі внизу живота – все, як на звичайному огляді у гінеколога, це цілком нормально.

Кому варто проходити ПАП-тест щороку

жінкам, які курять;

ВІЛ-інфікованим;

з ослабленим імунітетом у зв'язку з прийманням кортикостероїдів;

тим, хто часто змінює статевих партнерів, не користуючись методами контрацепції;

є рак шийки матки у матері, бабусі чи сестри;

якщо статеві стосунки почались до 16 років;

Якщо у жінки високий ризик виникнення раку, то з 30 років їй рекомендується проходити комбінований тест: ПАП-тест і тест на вірус папіломи людини.



ПАП-тест – це безболісний мазок

Одразу звертайтесь до гінеколога, якщо:

є нерегулярні кров'янисті виділення;

є будь-які незвичні вагінальні виділення, враховуючи водянисті та кров'янисті після статевого акту;

частий біль внизу живота;

відчуваєте біль та дискомфорт під час статевого акту;

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