Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами: фото

На тлі потужного спалаху коронавірусу в Італії стало відомо про те, що Папа Римський Франциск нездужає: у нього нежить і кашель. Інформація про хворобу понтифіка з’явилася після його зустрічі з парафіянами.

Наразі Папа скасував усі офіційні прийоми, що мали відбуватися 28 та 29 лютого. У Ватикані захворювання понтифіка називають "легким нездужанням". Про це повідомив директор пресбюро Апостольського Престолу Маттео Бруні у коментарі AFP.

Тим часом: Коронавірус в Італії: 17 людей померли, кількість хворих значно зросла

Водночас, Папа Римський відслужив ранкову месу 28 лютого, привітавши наприкінці її учасників. Однак всі наступні заходи, окрім зустрічей у своїй резиденції, він скасував.

Напередодні журналісти зафіксували, як Папа чхає та кашляє. Відповідні фото були зроблені у четвер 27 лютого. За день до цього Франциск мав зустріч із багатотисячним натовпом парафіян, під час якої тиснув їм руки та поцілував дитину. Це відбувалося в італійському місті Барі. Серед парафіян було багато людей в респіраторних масках.

Папа Римський занедужав: у нього кашель та нежить, до цього він мав зустріч із парафіянами/ фото Getty images

Увага! В Італії триває масштабний спалах коронавірусу COVID-19. Наразі підтверджені 655 випадків захворювання, серед них – 17 летальних випадків.

Зауважимо, що у Ватикані відмовилися відповідати на питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус.