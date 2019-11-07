Папіломи та бородавки: коли статеве захворювання переростає в рак – відповідь Супрун

Більшість людей, що мали досвід незахищеного сексу, є носіями папіломавірусу людини. Крім того, можна бути носієм вірусу і не мати жодних ознак та проявів. Вірус папіломи може стати причиною кількох типів раку.

Уляна Супрун розповіла про неприємні новоутворення на шкірі геніталій, анусу – що з ними робити та як їм запобігти.

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Що викликає папіломи та бородавки

І папіломи, і бородавки викликають папіломавіруси.

Голчасті, округлі, чи схожі за формою на цвітну капусту новоутворення на вульві, вагіні, анусі, а також, хоч і рідше, в ротовій порожнині – викликають папіломавіруси людини.

Вірус папіломи людини – що це? Надзвичайно поширена інфекція, що передається, переважно, через незахищений секс. Він вражає клітини епітелію та трансформує їх. На сьогодні відомо понад 100 типів вірусу, 14 з яких мають високий рівень розвитку онкозахворювань.

Більшість людей, що мали досвід незахищеного сексу (навіть без пенетрації), є носіями папіломавірусу людини (HPV, human papillomavirus).

Хороші новини: більшість штамів цього вірусу гидотні, але не є страшними.

Погані новини: існують штами HPV з високою онкогенністю, і з ними пов’язують рак шийки матки, рак вульви, прямої кишки чи гортані.

Можна бути носієм чи носійкою вірусу, і не мати жодних проявів цього.

Віруси, що викликають шкірні новоутворення аногенітальної області не є онкогенними. Тобто ті наростання — це не рак і ним не стануть.

Уляна Супрун “І новини для моралістів: можна мати одного єдиного партнера чи постійного партнера, не мати сексу роками, і при цьому одного дня побачити чи, радше, намацати папіломи. Тож замість панікувати і звинувачувати себе і всіх колишніх, краще зверніться до лікаря”.

Як віруси потрапляють в організм

HPV потрапляє до нас при контакті геніталій, а також при спільному користуванні секс-іграшками. Латентний період може тривати від кількох тижнів до кількох років, чи навіть все життя.

Хто від кого заразився — визначити неможливо, застерігають медичні джерела, але теперішній партнер/-ка мають пройти обстеження, якщо в іншого/іншої виявилися папіломи.



Вірус папіломи передається статевим шляхом

Діагностика вірусу папіломи

Після клінічного огляду, лікар зрозуміє, чи є у вас папіломи. Тому, про всяк випадок самостійно робити ПЛР-тестів не варто.

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Жінки повинні регулярно (раз на рік-два) проходити обстеження цервікального каналу, тобто шийки матки і її отвору (пап-тест на атипові клітини), і за потреби здавати мазок цервікального каналу на наявність ДНК папіломавірусів.

Їх дуже багато, тож передусім шукають високо онкогенні штами.

Чоловіки, що мають секс з чоловіками, можуть зробити мазок анусу і перевірити наявність високо онкогенних вірусів, якщо така потреба є.

Уляна Супрун “ Ще раз: ви не шукаєте віруси (ймовірно, вони там є), ви повинні стежити, щоби все було гаразд із цервікальним епітелієм чи прямою кишкою. Особливо уважними слід бути людям із ВІЛ/СНІДом чи ослабленою імунною системою (тривалою імуносупресією, чи просто вагітним жінкам). Це не означає, що потрібно дуже перейматися, а передусім проходити планові огляди ”.



Для того, аби вчасно діагностувати папіломавірус, слід проходити регулярні обстеження

Як лікуватися

Уляна Супрун навела перелік ліків, але попередила, що не для самолікування, а лише для того, щоб в разі призначення чогось іншого і відомо, що неефективного, пацієнти не гаяли час і гроші.

Зокрема, лікар повинен призначити аналіз на інші хвороби, що передаються статевим шляхом, дізнатися чи є у пацієнта алергія на анестетики (це знадобиться при видаленні папілом), діабет (це стан певної імуносупресії) і запитати, щодо лікування, яке вже застосовувалось.

Уляна Супрун “Попереджати попередніх партнерів не треба. А ось лікарям варто дати письмове пояснення пацієнту щодо його/її стану та лікування, і запевнити, що це не кінець світу і статевого життя, це досить непогано лікується. Така порада — reassurance — є в більшості медичних протоколів і щодо інших хвороб, до слова. Також пацієнтам варто покинути куріння. Не тому, що це загальна порада зі здорового способу життя, а тому, що курці гірше піддаються лікуванню”.

Якщо наростів п’ять чи менше, їх краще видалити відразу, і пройти двомісячний курс локальної імунотерапії.

Якщо їх понад п’ять, то спершу пацієнта чекають два місяці імунотерапії, потім видалення всього, що лишилося, у найоптимальніший спосіб, із подальшим циклом імунотерапії.

В обох випадках, якщо є рецидиви, новоутворення видаляють. Людям з імунодефіцитними станами можуть знадобитися триваліші періоди терапії.

М’які некератинизовані папіломи добре піддаються лікуванню подофілотоксином і трихлороцтовою кислотою. Вони, умовно кажучи, засихають і відпадають.

Подофілотоксином обробляють уражені ділянки двічі на день упродовж трьох днів, потім роблять перерву на 4 дні, і знову починають лікування. Так 4-5 циклів. Трихлороцтовою кислотою обробляє кондиломи лише лікар. Це не для лікування вдома, і не для великих ділянок, застерігає Уляна Супрун.

Кератинізовані утворення краще лікувати кріотерапією, вирізанням, електрокоагуляцією і трихлороцтовою кислотою. Кріотерапію повторюють щотижня чотири рази. Лазерне лікування доцільно для лікування великих чи анатомічно складних ділянок.

Іміквімод — діюча речовина кількох досить дорогих кремів. Вона підходить для лікування обох типів папілом. Лікування кремами з іміквімодом триває до 16 тижнів, наносити крем слід через день.

Варто зауважити, що ця мазь знижує ефективність бар’єрної контрацепції. Іміквімод сприяє виділенню інтерферону-альфа та фактору некрозу пухлин — компонентів противірусного і протипухлинного імунітету.

Інші ліки такого ж штибу — це мазі з сінекатехінами: поліфенолами зеленого чаю. Вони також спиняють поділ клітин, і лікувати ними слід 16 тижнів щодня. Ефективність не є 100%, і можливі рецидиви та побічні ефекти.



До лікування папілом слід віднестися відповідально

Більше жодні ліки, що так чи інак впливають на імунну відповідь, протоколи навіть не згадують, наголошує пані Уляна.

Увага: Інтерферонами аногенітальні папіломи рутинно не лікують, хіба що ваш випадок дуже особливий. Флюороурацил (фторурацил) не призначають.

Вагітним жінкам не можна лікувати аногенітальні папіломи лікарськими препаратами, бо подофілотоксин і іміквімод можуть викликати вади розвитку у плоду.

Під час лактації також не можна їх використовувати (щодо іміквімоду даних нема, подофілотоксин не радять). Якщо є потреба, то папіломи видаляють кріодеструкцією, лазером чи операційно. Кесарів розтин робити не потрібно.

Як запобігти появі папілом

Найкращий спосіб запобігти зараженню HPV — це не целібат і не перевірка партнерів, а вакцинація в підлітковому віці, в 11-12 років, але можна і з 9 років. Якщо він уже позаду, жінки можуть здати мазок та ПЛР-аналіз тих штамів вірусу, проти яких захищає вакцина.

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Так ви збагнете, чи варто робити щеплення, чи уже ні. Воно не входить до плану календарних і безоплатних щеплень, і досить дороге. Але подумайте, чи не варто замість чергового розбитого смартфона оплатити дитині захист від раку.

Інший спосіб, який не втрачає своєї актуальності все життя, — це бар’єрна контрацепція. Нагадуємо, що можна і навіть варто користуватися презервативом при феляції, а стоматологічною плівкою (dental dam) — при кунілінгусі та анілінгусі.

Коли папіломавірус сприяє розвитку раку

Рак шийки матки другий за поширеністю тип пухлин серед жінок. Саме жінки ризикують передусім, бо онкогенна активність папіломавірусу залежить від жіночих гормонів естрогенів.

Високо онкогенними є типи 6, 11, 16 та 18.

Різні типи раку: вагінальний, вульварний, анальний, прямої кишки, цервікальний та гортані в різних пропорціях викликають різні типи папіломавірусу. Зокрема, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59.

Більшість випадків раку шийки матки по всьому світу пов’язано з типами 16 і 18.

Ерозія шийки матки, яку побачили при кольпоскопії, не означає, що це рак, чи його початок.

Це цілком природний стан, що не потребує втручання, лише спостереження. Підозра на передраковий стан може виникнути лише на основі цитологічного тесту (Папаніколау, чи Пап-тест).

Лише якщо підтверджені атипові зміни в епітелії шийки матки, може бути проведена операція зі знищення таких клітин лазером, електрокоагуляцією чи іншими методами.

Папіломавіруси викликають рак не лише в жінок і не лише в матці. З типами 16 та 18 пов’язують плоскоклітинні раки голови та шиї, зокрема, рак гортані.



Максимальна ефективність вакцин спостерігається у разі їхнього використання до початку статевого життя

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Як захиститися

Вакцинація підлітків: і дівчат, і хлопців є ефективним способом запобігти раку гортані в майбутньому. Бо навряд чи всі щоразу користуватимуться серветками, в той час як оральний секс підлітки й дорослі вважають найменш ризиковим видом сексу.

Гидотна бородавка може з’явитися одного дня на геніталіях. Краще не соромитися цього незручного питання, і мерщій йти до лікаря.

Не бійтеся видалення, і не покладайтеся на сумнівне лікування народними способами.

Ви можете захистити себе і своїх дітей від кількох типів раку, пов’язаних із папіломами. Для цього потрібні вакцинація, захищений презервативом секс, і планові огляди у гінеколога для жінок.