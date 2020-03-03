Папу Римського перевірили на коронавірус

Папа Римський Франциск I, який захворів ГРВІ в кінці лютого, пройшов тест на коронавірус – аналізи показали негативний результат.

Про це повідомила римська газета Il Messaggero. У прес-службі Святого Престолу поки не прокоментували перевірку Папи Римського на коронавірус.

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Реальної підозри на коронавірус у Папи не було, перевірку провели з метою профілактики, адже в Італії відбувається стрімке поширення Covid-2019.

Що відомо про хворобу Папи Римського?

Інформація про нездужання 83-річного Папи Римського з'явилась після зустрічі з парафіянами.

У ЗМІ одразу ж почались ширитись чутки про нібито зараження понтифіка коронавірусом, який лютує в Італії. Однак офіційного підтвердження цьому немає. Він й справді прихворів, але не коронавірусом Covid-2019. На питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус, у Ватикані відмовилися відповідати.

Через застуду Папа Франциск скасував не один офіційний захід. Однак 29 лютого він прийняв на аудієнції у Ватикані главу УГКЦ Святослава (Шевчука).

1 березня Папа Франциск вперше за три останні дні виступив перед паломниками з вікна над площею Святого Петра у Ватикані.

Головне про спалах коронавірусу в Італії

Станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом в Італії понад 2 тисячі людей, 53 з яких померли.

Через ситуацію, що склалася італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. А у муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.

За порушення заборони на пересування загрожує 3 роки ув'язнення.

Загалом у світі станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей. Померли від хвороби більш ніж 3 тисячі людей, одужали – понад 48 тисяч.



Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

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