24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Папу Римського перевірили на коронавірус

- Читать новость на русском
У Папи Римського не підтвердили коронавірус / Getty Images

Папа Римський Франциск I, який захворів ГРВІ в кінці лютого, пройшов тест на коронавірус – аналізи показали негативний результат.

Про це повідомила римська газета Il Messaggero. У прес-службі Святого Престолу поки не прокоментували перевірку Папи Римського на коронавірус.

Читайте також: Папа Римський Франциск захворів після зустрічі з парафіянами: фото

Реальної підозри на коронавірус у Папи не було, перевірку провели з метою профілактики, адже в Італії відбувається стрімке поширення Covid-2019.

Що відомо про хворобу Папи Римського?

Інформація про нездужання 83-річного Папи Римського з'явилась після зустрічі з парафіянами.

У ЗМІ одразу ж почались ширитись чутки про нібито зараження понтифіка коронавірусом, який лютує в Італії. Однак офіційного підтвердження цьому немає. Він й справді прихворів, але не коронавірусом Covid-2019. На питання, чи проходив Папа Римський тест на коронавірус, у Ватикані відмовилися відповідати.

Через застуду Папа Франциск скасував не один офіційний захід. Однак 29 лютого він прийняв на аудієнції у Ватикані главу УГКЦ Святослава (Шевчука).

1 березня Папа Франциск вперше за три останні дні виступив перед паломниками з вікна над площею Святого Петра у Ватикані.

Головне про спалах коронавірусу в Італії

  • Станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом в Італії понад 2 тисячі людей, 53 з яких померли.
  • Через ситуацію, що склалася італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закрито. А у муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру.
  • За порушення заборони на пересування загрожує 3 роки ув'язнення.

Загалом у світі станом на 3 березня на коронавірус захворіло понад 90 тисяч людей. Померли від хвороби більш ніж 3 тисячі людей, одужали – понад 48 тисяч.


Дані про смертність від коронавірусу/Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Війна в Сирії: армія Асада за підтримки росіян пішла у наступ
сьогодні
Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Папа Римський Коронавірус Covid-19 Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
28 лютого 16:23 Секретар РНБО порадив їсти цибулю і часник проти коронавірусу: пояснюємо, чому це маячня
Олександр Бевза
27 лютого 21:00 Тест: Що ви знаєте про коронавірус
Олександр Бевза
27 лютого 14:17 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Олександр Бевза
25 лютого 14:48 Арбідол і коронавірус: чи справді радянський препарат може вилікувати Covid-19
Олександр Бевза
22 лютого 09:30 Як не купити фальсифіковані ліки та що робити, якщо це сталося
Олександр Бевза
Новини
Більше новин
Залиште відгук