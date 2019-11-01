Пародонтоз: причини, симптоми та лікування захворювання ясен
Пародонтоз насправді не таке поширене явище, як звикли вважати. Захворювання легко сплутати з іншими захворюваннями ясен. Як зрозуміти, що у вас пародонтоз та як лікувати захворювання.
Термін "пародонтоз" застосовують в основному на пострадянському просторі для означення хронічного перебігу захворювання пародонту, який зустрічається у чистому вигляді в малої кількості людей, розповів в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 лікар-стоматолог Василь Щепняк.
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Причини виникнення пародонтозу
Пародонтоз розвивається через порушення живлення тканин, що розташовані навколо зуба. Живлення порушується унаслідок склерозу розплоджених в них судин, що розвиваються. Судини звужуються, їх просвіт поступово стає усе менший, кисень і інші необхідні для життєдіяльності тканин речовини не надходять в потрібній кількості, як наслідок тканини починають атрофуватися. Кісткова тканина з часом розсмоктується, ясна зменшуються, корені зубів оголяються.
Неналежна гігієна провокує розвиток пародонту
Причиною пародонтозу зазвичай є яке-небудь серйозне захворювання, що зачіпає увесь організм.
До таких захворювань відносяться:
- Серцево-судинні захворювання.
- Цукровий діабет.
- Ендокринні захворювання.
- Порушення роботи залоз внутрішньої секреції.
- Хронічні хвороби внутрішніх органів.
Сприяти розвитку пародонтозу може неправильний прикус або якісь аномалії в положенні зубів. Пародонтоз найчастіше розвивається у літніх людей, коли в організмі з’являються різноманітні причини для склерозування судин.
Низька гігієна порожнини рота сприяє захворюванню, але не є єдиною його причиною. До ризику розвитку пародонтозу схильні також курці й люди, які не звертаються за допомогою до стоматолога в разі запальних захворювань ясен.
Якщо ж на ранніх етапах хвороба не було виявлено, з часом проявляються симптоми.
Через те, що симптоматика досить загальна, діагностувати пародонтоз вчасно складно. Першочергово страждає естетика зубів, а вже тоді функції.
Поки немає суттєвих порушень, багато людей просто не звертають уваги на симптоми пародонтозу. Окрім того, хвороба не завжди супроводжується болем. А відтак, хворій не звертаються за допомогою. А дарма, у випадку пародонтозу, чим далі людина відкладає візит до стоматолога, тим вища ймовірність втратити зуби.
Залежно від ступеня руйнування тканин пародонту, пацієнту пропонують спосіб лікування
Лікування пародонтиту
Професійне чищення зубів і усунення зубного каменю. Це необхідно зробити, аби знешкодити додаткові подразники, що сприяють розвитку захворювання.
Фізіотерапевтичні процедури – електрофорез, терапія з використанням ультразвуку. Вони поліпшують кровопостачання тканин і насичення їх необхідними елементами.
Медикаментозне лікування. Лікар-стоматолог порекомендує звернутися до профільних фахівців (гастроентеролога, ендокринолога, гематолога), які допоможуть встановити основне захворювання, що сприяє розвитку пародонтозу. Паралельно в стоматологічній клініці можуть застосовувати медикаменти, в залежності від клінічної картини (наприклад, при супутньому пародонті – протизапальні та антибактеріальні аплікації тощо).
Додаткові стоматологічні послуги. Як правило, лікування пародонтозу вимагає залучення інших фахівців стоматологів, крім пародонтолога. Так, при втраті зубів пацієнтові запропонують послуги ортопеда, який працюватиме з дефектами зубного ряду – знімними або незнімними конструкціями (коронками, протезами). Для запобігання подальшого розхитування зубів можуть використовувати шину, що фіксує рухливі зуби в зубному ряду.
Хірургічне лікування. У разі, якщо кістка значною мірою зруйнована, до лікування підключаються хірурги стоматологи. Проводиться процедура підсаджування кісткової тканини для збереження зубів.
За різними даними в Україні у 80% людей можна виявити ознаки цього захворювання, зазначає лікар-стоматолог Василь Щепняк.
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Та чи насправді це так? Звісно, багато паст можуть на початках зменшити симптоми пародонтиту та вони не здатні забрати найчастішу причину прогресування цього явища, а саме — це зубний камінь.
Якщо не лікувати пародонтит, то результатом може стати повна втрата зубів внаслідок збільшення їх рухомості. Тому бережіть себе і відвідуйте стоматолога для профілактичних оглядів.
Після цього надалі треба ретельно дотримуватись домашньої гігієни та регулярно відвідувати стоматолога чи пародонтолога для огляду і контролю, щонайменше раз на 6 місяців, якщо вам не призначили частіше”.
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