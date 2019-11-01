Пародонтоз: причини, симптоми та лікування захворювання ясен

Пародонтоз насправді не таке поширене явище, як звикли вважати. Захворювання легко сплутати з іншими захворюваннями ясен. Як зрозуміти, що у вас пародонтоз та як лікувати захворювання.

Термін "пародонтоз" застосовують в основному на пострадянському просторі для означення хронічного перебігу захворювання пародонту, який зустрічається у чистому вигляді в малої кількості людей, розповів в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 лікар-стоматолог Василь Щепняк.

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Пародонтоз – що це? Пародонтоз — це захворювання, при якому уражаються тканини, що оточують зуб. Ці тканини називаються пародонтом. Хвороба виникає внаслідок того, що тканини не отримують достатньо поживних речовин. Хвороба протікає без яскраво виражених симптомів, на зразок почервоніння, набряку, кровоточивості, нагноєння. Пародонтоз – генералізоване захворювання (з'являється на верхній і нижній щелепі одночасно), у виникненні якого істотну роль грає низька якість гігієни порожнини рота.

Причини виникнення пародонтозу

Пародонтоз розвивається через порушення живлення тканин, що розташовані навколо зуба. Живлення порушується унаслідок склерозу розплоджених в них судин, що розвиваються. Судини звужуються, їх просвіт поступово стає усе менший, кисень і інші необхідні для життєдіяльності тканин речовини не надходять в потрібній кількості, як наслідок тканини починають атрофуватися. Кісткова тканина з часом розсмоктується, ясна зменшуються, корені зубів оголяються.



Неналежна гігієна провокує розвиток пародонту

Причиною пародонтозу зазвичай є яке-небудь серйозне захворювання, що зачіпає увесь організм.

До таких захворювань відносяться:

Серцево-судинні захворювання.

Цукровий діабет.

Ендокринні захворювання.

Порушення роботи залоз внутрішньої секреції.

Хронічні хвороби внутрішніх органів.

Сприяти розвитку пародонтозу може неправильний прикус або якісь аномалії в положенні зубів. Пародонтоз найчастіше розвивається у літніх людей, коли в організмі з’являються різноманітні причини для склерозування судин.

Низька гігієна порожнини рота сприяє захворюванню, але не є єдиною його причиною. До ризику розвитку пародонтозу схильні також курці й люди, які не звертаються за допомогою до стоматолога в разі запальних захворювань ясен.

Якщо ж на ранніх етапах хвороба не було виявлено, з часом проявляються симптоми.

Пародонтоз – симптоми • ясна стоншуються і стають блідими, сверблять; • ясна "опускаються" – відкривається шийка зуба, а слідом і корінь; • зуби змінюють свій природний колір, утворюється дефект емалі в результаті неправильного розподілу жувального навантаження; • з'являється патологічна рухливість (розхитування) зубів, що згодом може привести до випадання.

Через те, що симптоматика досить загальна, діагностувати пародонтоз вчасно складно. Першочергово страждає естетика зубів, а вже тоді функції.

Поки немає суттєвих порушень, багато людей просто не звертають уваги на симптоми пародонтозу. Окрім того, хвороба не завжди супроводжується болем. А відтак, хворій не звертаються за допомогою. А дарма, у випадку пародонтозу, чим далі людина відкладає візит до стоматолога, тим вища ймовірність втратити зуби.



Залежно від ступеня руйнування тканин пародонту, пацієнту пропонують спосіб лікування

Лікування пародонтиту

Професійне чищення зубів і усунення зубного каменю. Це необхідно зробити, аби знешкодити додаткові подразники, що сприяють розвитку захворювання.

Фізіотерапевтичні процедури – електрофорез, терапія з використанням ультразвуку. Вони поліпшують кровопостачання тканин і насичення їх необхідними елементами.

Медикаментозне лікування. Лікар-стоматолог порекомендує звернутися до профільних фахівців (гастроентеролога, ендокринолога, гематолога), які допоможуть встановити основне захворювання, що сприяє розвитку пародонтозу. Паралельно в стоматологічній клініці можуть застосовувати медикаменти, в залежності від клінічної картини (наприклад, при супутньому пародонті – протизапальні та антибактеріальні аплікації тощо).

Додаткові стоматологічні послуги. Як правило, лікування пародонтозу вимагає залучення інших фахівців стоматологів, крім пародонтолога. Так, при втраті зубів пацієнтові запропонують послуги ортопеда, який працюватиме з дефектами зубного ряду – знімними або незнімними конструкціями (коронками, протезами). Для запобігання подальшого розхитування зубів можуть використовувати шину, що фіксує рухливі зуби в зубному ряду.

Хірургічне лікування. У разі, якщо кістка значною мірою зруйнована, до лікування підключаються хірурги стоматологи. Проводиться процедура підсаджування кісткової тканини для збереження зубів.

За різними даними в Україні у 80% людей можна виявити ознаки цього захворювання, зазначає лікар-стоматолог Василь Щепняк.

Василь Щепняк Хочу зазначити, що не варто займатись самолікуванням. Реклама зубних паст від кровоточивості частіше звучить "почистьте кілька днів нашою пастою і все пройде".

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Та чи насправді це так? Звісно, багато паст можуть на початках зменшити симптоми пародонтиту та вони не здатні забрати найчастішу причину прогресування цього явища, а саме — це зубний камінь. Якщо не лікувати пародонтит, то результатом може стати повна втрата зубів внаслідок збільшення їх рухомості. Тому бережіть себе і відвідуйте стоматолога для профілактичних оглядів. Після цього надалі треба ретельно дотримуватись домашньої гігієни та регулярно відвідувати стоматолога чи пародонтолога для огляду і контролю, щонайменше раз на 6 місяців, якщо вам не призначили частіше”.