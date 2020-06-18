Оскільки внаслідок пандемії COVID-19 авіакомпанії застосовують суворіші заходи безпеки, пасажира зняли з рейсу American Airlines.

У США пасажира Брендона Страка, який планував вилетіти з Нью-Йорка до Далласа, зняли з літака через відмову одягнути маску, повідомляє CNN.

До теми Можна знову пересуватися літаками: як робити це безпечно

Незадовго перед вильотом до пасажира підійшла стюардеса, яка попросила його одягнути маску. Чоловік пояснив, що не має її й було вирішено висади чоловіка з літака.

Це перший відомий інцидент такого типу і Брендон Страк обурився рішенням компанії.

Це божевілля. Абсолютне божевілля. У нас навіть вибору вже немає,

– заявив він.

У США не передбачено законом, що пасажири зобов'язані одягати захисні маски для обличчя. Втім, авіакомпанії встановили власні вимоги щодо екіпажу та пасажирів. Цього тижня кілька основних американських перевізників, включаючи American Airlines, пообіцяли, що приймуть жорсткішу політику.

Після того, як Страк погодився виконати політику компанії, його перезаписали на пізній рейс. Згодом він повідомив, що одягнув маску, яку надала компанія, але на борту літака зняв її "і ніхто не скаржився"