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Пасажира рейсу Доха – Київ забрали з обсервації у лікарню: у нього висока температура

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Як пасажирів рейсу Доха – Київ відправляли на обсервацію / Цензор.нет

Чоловік, якого 30 березня помістили на обсервацію у київському готелі "Козацький", вже у лікарні. Йдеться про одного з пасажирів спецрейсу Доха – Київ. Щодо цих громадян застосовували примусову обсервацію.

Про госпіталізацію чоловіка інформує пресслужба Нацполіції України. Там зауважують: українцю стало зле вже по приїзду в готель.

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На обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили 30 березня. Невдовзі йому стало зле і у нього піднялася температура тіла. Тож на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про госпіталізованого? Це українець 1990 року народження, житель Київської області. Йому вже зробили тест на коронавірус.

Увага! Якщо тест на COVID-19 у чоловіка буде позитивним, відповідні служби прийматимуть рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

Коротко про скандал зі спецрейсом Доха – Київ:

  • Вночі, 30 березня, в Україну прибули два рейси з Дохи, Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у визначені місця обсервації (частина з розумінням поставилася до нововведення, частина — погодилася після роз'яснень).
  • Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках, і категорично відмовлялися від обсервації.
  • Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.

Самоізоляція
Різниця між карантином і самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Евакуація українців Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
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