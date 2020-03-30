Пасажира рейсу Доха – Київ забрали з обсервації у лікарню: у нього висока температура
Чоловік, якого 30 березня помістили на обсервацію у київському готелі "Козацький", вже у лікарні. Йдеться про одного з пасажирів спецрейсу Доха – Київ. Щодо цих громадян застосовували примусову обсервацію.
Про госпіталізацію чоловіка інформує пресслужба Нацполіції України. Там зауважують: українцю стало зле вже по приїзду в готель.
До теми Пасажири рейсу "Доха – Київ" таки погодились покинути літак: що відомо
На обсервацію у готель "Козацький" разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили 30 березня. Невдовзі йому стало зле і у нього піднялася температура тіла. Тож на місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про госпіталізованого? Це українець 1990 року народження, житель Київської області. Йому вже зробили тест на коронавірус.
Увага! Якщо тест на COVID-19 у чоловіка буде позитивним, відповідні служби прийматимуть рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.
Коротко про скандал зі спецрейсом Доха – Київ:
- Вночі, 30 березня, в Україну прибули два рейси з Дохи, Катару. На рейсах перебували близько 350 людей. Частина з них направилася у визначені місця обсервації (частина з розумінням поставилася до нововведення, частина — погодилася після роз'яснень).
- Приблизно 50 осіб ще перебували в літаках, і категорично відмовлялися від обсервації.
- Пасажири заявляли, що рішення Кабміну про обсервацію ухвалили, коли їхній літак вже був у небі. В обох рейсах всі були від початку згодні і на двотижневу самоізоляцію, і на аналізи прямо в аеропорту – але не на обсервацію в готелях.
Різниця між карантином і самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу
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