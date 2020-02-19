Пасажири зараженого коронавірусом лайнера Diamond Princess починають покидати судно

Пасажири круїзного лайнера Diamond Princess почали полишати його борт після двотижневого карантину через спалах коронавірусу Covid-19.

Станом 19 лютого на лайнері зафіксували 542 випадки коронавірусу, це найбільший спалах за межами материкового Китаю, повідомляє BBC.

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Зійти з корабля дозволять лише тим людям, в яких тест на вірус показав негативний результат і симптомів хвороби немає.

Пасажири, які були в каютах з хворими на коронавірус людьми, залишаться на додатковий карантин, навіть якщо їх вірусні тести були негативними.

Раніше залишити судно дозволили літнім людям, які мали проблеми зі здоров'ям або були в каютах без вікон.

При цьому, влада низки країн евакуювали з лайнера своїх громадян ще кілька днів тому. На судні перебувало близько 3700 осіб. Також на борту є 25 українців, двоє з них також підхопили хворобу.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

Станом на 19 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 112 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 200 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 14 866 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.

Від хвороби помирають приблизно 2% інфікованих.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.

До Китаю тимчасово припинили групові тури.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.

19 лютого до Уханя вилетів український літак, який має евакуювати наших громадян й іноземців з 10 різних країн.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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