Пасажири зараженого коронавірусом лайнера Diamond Princess починають покидати судно
Пасажири круїзного лайнера Diamond Princess почали полишати його борт після двотижневого карантину через спалах коронавірусу Covid-19.
Станом 19 лютого на лайнері зафіксували 542 випадки коронавірусу, це найбільший спалах за межами материкового Китаю, повідомляє BBC.
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Зійти з корабля дозволять лише тим людям, в яких тест на вірус показав негативний результат і симптомів хвороби немає.
Пасажири, які були в каютах з хворими на коронавірус людьми, залишаться на додатковий карантин, навіть якщо їх вірусні тести були негативними.
Раніше залишити судно дозволили літнім людям, які мали проблеми зі здоров'ям або були в каютах без вікон.
При цьому, влада низки країн евакуювали з лайнера своїх громадян ще кілька днів тому. На судні перебувало близько 3700 осіб. Також на борту є 25 українців, двоє з них також підхопили хворобу.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 19 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 112 людей. Загальна кількість інфікованих – 75 200 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 14 866 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров'я озвучила офіційну назву китайського коронавірусу – Covid-2019.
- Від хвороби помирають приблизно 2% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 19 лютого до Уханя вилетів український літак, який має евакуювати наших громадян й іноземців з 10 різних країн.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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