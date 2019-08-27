Пацієнти хірургів-жінок рідше помирають

Під ножами хірургинь люди помирають рідше, ніж під час операцій, які виконують чоловіки.

Про це йдеться в результатах дослідження вчених Університету Торонто, присвяченого аналізу результатів операцій, виконаних хірургами-жінками та хірургами-чоловіками.

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Для цього науковці вивчили 104 630 пацієнтів, прооперованих 3314 лікарями, 774 з яких – жінки, і ще 2540 – чоловіки. З'ясувалося, що ризик смерті протягом першого місяця після оперативного втручання хірургів-жінок на 12% нижче, ніж у пацієнтів їхніх колег-чоловіків.



У жінок-хірургів рідше гинуть пацієнти

Вчені пояснили це різними стилями навчання, а також тим, що дівчата частіше слідують запропонованим правилами, більш терплячі й володіють кращими комунікативними навичками в спілкуванні з пацієнтом.

Такі висловлювання піддали критиці та назвали сексистськими.

"Це дослідження допомагає нам боротися з забобонами, що стосуються безпеки операцій, а також навичок і досвіду жінок-хірургів в порівнянні з їх колегами-чоловіками", – зазначив президент Королівського коледжу хірургів Дерек Олдерсон.

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