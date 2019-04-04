Педіатр назвала 14 шкідливих порад при лікуванні дітей

Відомо, що найбільше мають досвіду матері зі стажем, конкуренцію їм можуть скласти бабусі. Вони знають все – від лікування нежитю до грипу.

Педіатр-пульмолог Олена Орлова та педіатр Лілія Абзалова назвали найпоширеніші помилки при лікуванні дітей, яких не потрібно допускатися.

Читайте також: Чи можна бити дітей

1. З самого народження дитини будьте впевнені, все, що з нею відбувається є ознакою проблеми, швидше за все жахливої хвороби.

2. Завжди слухайтеся порад бабусь та дідусів. Досвід — всьому голова!

3. Вибирайте педіатра, який з самого початку звинувачує вас у всьому і залякує жахливими наслідками. "Поки все добре, але от далі..." – фраза справжнього професіонала.



Не вибирайте педіатра, який з самого початку звинувачує вас у всьому

4. Розглядайте здорову і щасливу дитину під лупою і шукайте причину кожному прищики. Напевно, ви щось з'їли.

5. Прискіпливе розглядання вмісту памперса має стати вашим сімейним дозвіллям.

6. Завжди порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. Бажано, тільки з розповідей про них в інтернеті їх мамами і фото.

7. Ніколи не використовуйте емоленти при сухості шкіру, адже це хімічні засоби. Сходіть до гомеопата і дізнайтеся, що все виходить через шкіру, так що нехай свербить.

Емоленти – що це? Це пластичні, змащуючі агенти, які утворюють шар над епідермісом. Існують як синтетичні пом'якшувачі (мінеральні оливи), так і природні (ланолін та олія дерева ши).

8. Поради щодо лікування з конкретним дозуванням найкраще питати на форумах і дитячих майданчиках, кожного невідомого коментатора без головної фотографії просите розповісти, як же вони вилікувалися.

9. Якщо дитина кашляє три дні, то потрібно терміново шукати причину. Якщо дорослий кашляє півроку – не звертайте увагу.

10. Все, що вам не подобається в дитині – від шлаків, токсинів, щеплень і молочної продукції. Добре, що є рятівні клізми і крапельниці.

11. Якщо у дитини висока температура протягом трьох днів, то потрібно почати давати їй антибіотики.



Якщо у дитини висока температура протягом трьох днів, то зверніться до лікаря

12. Якщо у дитини нежить, потрібно терміново закрити знову всі вікна, закапати в ніс щось із цього списку: часник, каланхое, цибулю. А якщо виділення з носа жовто-зеленого кольору, то потрібно закапати краплі, які змішав з любов'ю у флаконі найкращий професор в місті.

13. Якщо дитина кашляє, треба обов'язково купити сироп від кашлю і натерти груди гусячим жиром, зробити інгаляцію мінералкою, подихати над картоплею і не забути закрити всі вікна. При цьому купати дитину та випускати її гуляти не можна.

14. Щеплення – зло. Там стільки всього намішано і виробники вакцин в змові з лікарями.



Медики застерігають: вберігайте своїх дітей від цих шкідливих порад та не лікуйте за цими принципами.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.