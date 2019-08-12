Пелюшковий дерматит у дитини: як лікувати

Через спеку надворі, високу вологість у дітей може виникати пелюшковий дерматит – одне з найбільш поширених уражень шкіри у немовлят та малюків, під час якого виникає подразнення.

Сімейний лікар Діна Крилова розповіла для Здоров'я 24 про основні причини пелюшкового дерматиту, симптоми та лікування.

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Основні причини пелюшкового дерматиту

вологість і висока температура

тертя

контакт шкіри малюка з сечею і калом

Як проявляється пелюшковий дерматит

1) спочатку почервоніння і лущення в ділянці пахових складок, геніталій, сідниць, стегон, поясниці;

2) якщо далі не вживати певних заходів – з'являється набряклість на шкірі, маленькі прищики й гнійнички.

3) дитину турбує печіння, біль і свербіж під підгузком. Вона може через це погано спати, тягнутися ручками до підгузка.



Як проявляється пелюшковий дерматит

Як лікувати пелюшковий дерматит

1. Робіть часті та тривалі повітряні ванни дитині.

2. Після підмивання легенько промокніть шкіру і дайте підсохнути.

3. Підгузок міняти потрібно кожні 2-3 години, а після дефекації не пізніше, ніж через 30 хвилин.

4. Користуйтеся профілактично і з лікувальною ціллю кремом з підсушуючим ефектом.

5. Вибирайте підгузок по розміру (замаленький і завеликий можуть натирати шкіру)

Важливо вчасно лікувати початок подразнення, адже це може призвести до появи бактеріальної та грибкової інфекції.

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