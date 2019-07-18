Пентагон звинувачують у поширені біологічної зброї за допомогою кліщів

Американські конгресмени підозрюють Пентагон у використанні кліщів та інших комах як біологічну зброю. У зв'язку з цим представники палати планують провести серію розслідувань.

Любителі теорії змови будуть у захваті: група конгресменів вислала запит генеральному директору Пентагону, пише The Guardian.

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Як зазначив республіканець Кріс Сміт, у нього є відомості про те, що Пентагон протягом довгого часу веде біологічні війни із застосуванням тварин і комах. За його словами, експерименти Пентагону, зокрема, були проведені в секретних об'єктах, розташованих в штатах Меріленд і Нью-Йорк.

Бореліоз (хвороба Лайма) – що це? Інфекційна хвороба передається людині під час присмоктування чорноногих кліщів до шкіри. Активність нападів припадає на квітень-травень та серпень-вересень.

Що вимагають конгресмени?

У своєму посланні конгресмени закликають Пентагон опублікувати дані про проведені експерименти, які, на думку представників конгресу, відбувалися з 1950 по 1975 роки. Конгресменів цікавлять імена замовників цих експериментів і скільки заражених комах змогли втекти з лабораторій.

Представники Конгресу впевнені, що саме ці комахи стали розносниками кліщового бореліозу (хвороби Лайма). Згідно з поправкою, інспектор департаменту з питань безпеки має переглянути звіт та з'ясувати, чи не були комахи випущені з лабораторії випадково або в експериментальних цілях.



У Конгресі стверджують, що хвороба Лайма з'явилася через невдалий експеримент

За даними медичної статистики, число тих, що заразилися бореліозом зростає з кожним роком. Так, починаючи з 2016 року число громадян США, хворих на цю хворобу, збільшилася на 17%.

Бореліоз (хвороба Лайма)– симптоми набряк і почервоніння в місці укусу

висип на шкірі

підвищення температури тіла

головний біль

біль у суглобах і м’язах

швидка стомлюваність

ломота в тілі

озноб

нудота і блювота

сильний головний біль

підвищена чутливість шкіри

світлобоязнь

напруга потиличних м’язів

Звідки з'явилися підозри?

Конгресмен від республіканців Кріс Сміт розповідає, що на створення поправки його "надихнула чисельна кількість книг та статей, які припускають, що серйозні дослідження проводились урядом США".

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В травні науковий письменник зі Стенфордського університету Крісом Ньюбаєм опублікував нову книгу на цю тему. Він хворів бараліозом та поставив у своїй роботі питання щодо його походження.

У книзі він цитує швейцарського науковця Віллі Бургдорфера, який відкрив бактерію бореліозу. Науковець каже, що епідемія хвороби Лайма – це військовий експеримент, який провалився. Він працював розробником біологічної зброї на армію США.

Він займався селекціюванням бліх, кліщів, москітів та інших комах, що смокчуть кров, та заражав їх хворобами, які передаються людям. У книзі йдеться, що були розроблені програми, в рамках яких, інфікованих кліщів та комах мали скидати на певну місцевість з повітря. А не інфікованих випускали у населенні пункти, щоб відстежити їхнє розповсюдження.

Зазначається, що план міг провалитися і це призвело до масового зараження людей.

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