Коронавірус виявили в Туреччині – якраз перед початком туристичного сезону

Влада Туреччини підтвердила, що у країні зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом нового типу, що викликає захворювання Covid-19. Сталося це 10 березня – якраз перед початком туристичного сезону, що триває тут з квітня до листопада.

Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа повідомив, що коронавірус виявили у чоловіка, який нещодавно повернувся з поїздки в Європу. Про це розповіли на сайті інформаційного агентства Anadolu.

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Хворий зараз перебуває у карантині, наразі він у доброму стані. Родину чоловіка та осіб, що були з ним у близькому контакті, ізолювали під спостереження лікарів.

Чи загрожує Туреччині спалах захворювання та як на це відреагує туристичний ринок (у країні у квітні відкривається туристичний сезон) – наразі не відомо. Туреччину, до слова, щороку відвідує понад мільйон українців.

Додамо, що у переддень, 9 березня, у двох чоловіків з Кіпру виявили коронавірус SARS-CoV-2. Кіпр був останньою країною Європейського Союзу, де не було інфікування.

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Станом на початок 11 березня на китайський коронавірус захворіли майже 120 тисяч людей, померли – понад 4 тисячі. Одужали – приблизно 64 тисячі людей (нагадаємо, вірусом можна заразитися повторно).

Коронавірус поширився на усі країни Європи, та найбільше випадків зараження є в Італії – майже 10 тисяч.

Загалом найбільше від коронавірусу страждають у Китаї, Південній Кореї та Ірані.

В Україні захворів чернівчанин, який подорожував по Італії. Це наразі єдиний випадок вірусу в країні.

Вакцини від коронавірусу чи ліків наразі не існує.

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Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу