Передається через повітря: чим небезпечна гемофільна інфекція та як вберегтися

Гемофільна інфекція – це гостра інфекційна хвороба, збудником якої є гемофільна паличка Haemophilus influenzae типу b (Hib-інфекція).

В Україні у 2018 році у 75 людей зареєстрували гемофільну інфекцію. А за сім місяців цього року Hib-інфекція підчепило 14 осіб, це вп’ятеро менше, ніж за аналогічний період минулого року (63 людини).

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Чим небезпечна гемофільна інфекція

Hib-інфекція вражає органи дихання, центральну нервову систему. Внаслідок її потрапляння в організмі виникають гнійні вогнища у різних органах.

Основним джерелом та розповсюджувачем є хвора на Hib-інфекцію людина.

Механізм передачі — повітряно-крапельний, проте у маленьких дітей шлях передачі може бути контактним (від людини до людини або ж через предмети).

Збудник інфекції перебуває на слизовій оболонці верхніх дихальних шляхів. Найчастіше хворіють діти віком від 6 міс. до 4 років. Рідше хворіють новонароджені, діти старшого віку і дорослі.

Основні форми гемофільної інфекції:

менінгіт,

середній отит,

пневмонія.

Можуть бути й інші ускладнення: перикардит, синусит, отит, гнійні артрити, захворювання дихальних шляхів та ін.



Однією з основних форм Hib-інфекції є пневмонія

Гемофільна пневмонія є другою за частотою серед усіх бактеріальних пневмоній у дітей. Може проявлятися як у вигляді осередкової пневмонії, так і у вигляді крупозної, дуже часто (до 70 %) супроводжується гнійним плевритом у дітей, може ускладнюватися гнійним перикардитом, середнім отитом. Може приймати затяжний перебіг.

У дорослих, особливо літніх осіб, гемофільна інфекція може нашаровуватися на інші види інфекцій.

Пневмонія – що це? Це гостре інфекційне запалення легень, яке локалізується перш за все у повітряних міхурцях, що мають назву альвеоли. Альвеоли здорової людини наповнені повітрям, а от у хворої на пневмонію – слизом та рідиною, яка спричиняє біль під час дихання, обмежується надходження кисню.



Збудниками пневмонії найчастіше є бактерії або віруси, що, переважно, передаються при безпосередньому контакті з інфікованими людьми.

Як вберегтися від гемофільної інфекції

Єдиним профілактичним захистом є вакцинація, яка передбачена чинним Календарем профілактичних щеплень.



Коли робити щеплення дітям і дорослим

Схема щеплень: проводиться дітям у 2, 4 і 12 місяців. При порушенні графіку, вакцинація дітей проводиться до 4 років і 11 місяців, у старшому віці – лише осіб із групи ризику.

Вакцинувати дітей можна моновакцинами або комбінованими вакцинами, що містять Hib-компонент. Ця вакцина входить до складу комбінованих вакцин разом з дифтерією, правцем, кашлюком та гепатитом (комерційні назви "Гексаксим", "Пентаксим", "Інфанрікс Гекса"), які є в продажу на приватній аптечній мережі.

Вакцинуватися можна безкоштовно у сімейного лікаря/терапевта, з яким підписали декларацію.

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