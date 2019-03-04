Передчасна еякуляція: як зробити секс довшим

425 Читать новость на русском
Як зробити секс довшим
Як зробити секс довшим / vix.com

Передчасна еякуляція – неможливість контролювати еякуляцію, до того як обоє партнери отримають задоволення від сексу.

Передчасна еякуляція це коли фрикції тривають менше 25 секунд. Все інше не вважається захворюванням, розповіла сексолог Ольга Василенко.

Читайте також: Скільки жінок відчувають дискомфорт під час сексу: результати дослідження

Що робити, якщо хочеться зробити секс довшим

1. Визначте причину появи проблеми. Вона була спочатку або з'явилася після певних подій? Наприклад, нові відносини і занадто сильне збудження можуть призводити до швидкої еякуляції. Або відносини приїлися і хочеться якомога швидше "зробити справу" і заснути. Виявлення причини – 50% успіху!

2. Оргазм у вас в голові. Ним можна керувати! Його можна відтягувати! Спершу потрібно в цьому переконатися і тільки коли в голові буде позитивна настанова, а не дикий страх чергового провалу, тоді можна переходити до практики.

продовження сексу
Щоб продовжити секс – потрібно боротися зі збудженням 

3. Ваша задача змінити сценарій в голові і виробити новий, де секс тривалий! Для цього потрібно з разу в раз відтягувати наступ оргазму, щоб мозок почув "А я виявляється можу довше".

4. Секс не дорівнює статевий акт. Чому б не насолоджуватися усіма формами сексу? Є і петтінг, і мануальні техніки, і оральний секс. Дарувати задоволення один одному можна різними способами, а не тільки членом в піхву. І часто чоловікам, щоб позбутися від цієї установки потрібно розібратися в жіночій фізіології і оргазмі.

5. Переключайтесь думками на те, що вас не збуджує.

6. Не викорисовуйте ті пози, які вас сильно збуджують

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Помер російський репер Децл: встановлено причину смерті
4 березня
18096
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Секс Чоловіче здоров’я Жіноче здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
4 березня 19:00 Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування
Олександр Бевза 638
Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
3 березня 19:41 Як вберегти людей від самогубства: поради психолога
Катерина Петренко 3140
Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
2 березня 12:42 Методи контрацепції для жінок та чоловіків: ефективність та побічні ефекти
Оксана Вербіцька 3600
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
1 березня 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 1542
Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
28 лютого 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
1916
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук