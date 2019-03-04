Передчасна еякуляція: як зробити секс довшим

Передчасна еякуляція – неможливість контролювати еякуляцію, до того як обоє партнери отримають задоволення від сексу.

Передчасна еякуляція це коли фрикції тривають менше 25 секунд. Все інше не вважається захворюванням, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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Що робити, якщо хочеться зробити секс довшим

1. Визначте причину появи проблеми. Вона була спочатку або з'явилася після певних подій? Наприклад, нові відносини і занадто сильне збудження можуть призводити до швидкої еякуляції. Або відносини приїлися і хочеться якомога швидше "зробити справу" і заснути. Виявлення причини – 50% успіху!

2. Оргазм у вас в голові. Ним можна керувати! Його можна відтягувати! Спершу потрібно в цьому переконатися і тільки коли в голові буде позитивна настанова, а не дикий страх чергового провалу, тоді можна переходити до практики.



Щоб продовжити секс – потрібно боротися зі збудженням

3. Ваша задача змінити сценарій в голові і виробити новий, де секс тривалий! Для цього потрібно з разу в раз відтягувати наступ оргазму, щоб мозок почув "А я виявляється можу довше".

4. Секс не дорівнює статевий акт. Чому б не насолоджуватися усіма формами сексу? Є і петтінг, і мануальні техніки, і оральний секс. Дарувати задоволення один одному можна різними способами, а не тільки членом в піхву. І часто чоловікам, щоб позбутися від цієї установки потрібно розібратися в жіночій фізіології і оргазмі.

5. Переключайтесь думками на те, що вас не збуджує.

6. Не викорисовуйте ті пози, які вас сильно збуджують.

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