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Передінсультний стан: що це та як реагувати

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Передінсультний стан: що це / pixabay.com

В офіційній медицині такого поняття немає. Під це розпливчасте формулювання приписують багато різних станів.

Про це розповіла неврологиня Олена Гайворонска.

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Транзиторна ішемічна атака

Транзиторна ішемічна атака є найближче за змістом до цього народного терміну. Це таке ж порушення мозкового кровообігу, як інсульт, але організм сам впорався з проблемою.

Найчастіші причини транзиторної ішемічної атаки:

  • атеросклероз зі значним звуженням судин;
  • миготлива аритмія з тромбами в порожнині серця;
  • гіпертонічна хвороба і вторинна артеріальна гіпертензія.

Як проявляється:

  • слабкість;
  • порушення чутливості, зазвичай на одній половині тіла або в одній руці / нозі;
  • порушення координації;
  • перекіс обличчя;
  • порушення мови.

Зазвичай симптоми виникають раптово і повністю проходять протягом 24 годин, але з приводу тривалості зараз ведуться суперечки.

Іноді пацієнти починають самі собі ставити діагнози: "я прокинувся, а в мене оніміла рука. О, жах, у мене ішемічна атака!". А насправді це просто нерв здавився під час сну. Щоб поставити діагноз, потрібна повноцінна розгорнута консультація.

Доказова медицина не ставить діагноз
Доказова медицина не ставить діагноз "передінсультний стан" / pixabay.com

Гіпертонічний криз 

За сучасними рекомендаціями під гіпертонічним кризом розуміють значне підвищення тиску, пов'язаний з гострим ураженням органів, а не будь-яке підняття тиску.

Іноді люди відчувають головний біль або запаморочення, вимірюють тиск й він підвищений. "У мене робочий 120, а тут підскочив до 140, тому мені так погано", – начебто логічно.

У реальності часто буває навпаки: первинно виникає головний біль (мігрень, головний біль напруги і ін.) Або напад запаморочення, а тиск підвищується пізніше.

Панічна атака

У категорію "передінсультний стан" також помилково можуть потрапляти захворювання, які не мають ніякого відношення до серцево-судинної патології, наприклад, панічна атака: серцебиття, задишка, хвилі жару та холоду, нудота, запаморочення, сильний страх.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання
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