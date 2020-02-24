Передінсультний стан: що це та як реагувати
В офіційній медицині такого поняття немає. Під це розпливчасте формулювання приписують багато різних станів.
Про це розповіла неврологиня Олена Гайворонска.
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Транзиторна ішемічна атака
Транзиторна ішемічна атака є найближче за змістом до цього народного терміну. Це таке ж порушення мозкового кровообігу, як інсульт, але організм сам впорався з проблемою.
Найчастіші причини транзиторної ішемічної атаки:
- атеросклероз зі значним звуженням судин;
- миготлива аритмія з тромбами в порожнині серця;
- гіпертонічна хвороба і вторинна артеріальна гіпертензія.
Як проявляється:
- слабкість;
- порушення чутливості, зазвичай на одній половині тіла або в одній руці / нозі;
- порушення координації;
- перекіс обличчя;
- порушення мови.
Зазвичай симптоми виникають раптово і повністю проходять протягом 24 годин, але з приводу тривалості зараз ведуться суперечки.
Іноді пацієнти починають самі собі ставити діагнози: "я прокинувся, а в мене оніміла рука. О, жах, у мене ішемічна атака!". А насправді це просто нерв здавився під час сну. Щоб поставити діагноз, потрібна повноцінна розгорнута консультація.
Доказова медицина не ставить діагноз "передінсультний стан" / pixabay.com
Гіпертонічний криз
За сучасними рекомендаціями під гіпертонічним кризом розуміють значне підвищення тиску, пов'язаний з гострим ураженням органів, а не будь-яке підняття тиску.
Іноді люди відчувають головний біль або запаморочення, вимірюють тиск й він підвищений. "У мене робочий 120, а тут підскочив до 140, тому мені так погано", – начебто логічно.
У реальності часто буває навпаки: первинно виникає головний біль (мігрень, головний біль напруги і ін.) Або напад запаморочення, а тиск підвищується пізніше.
Панічна атака
У категорію "передінсультний стан" також помилково можуть потрапляти захворювання, які не мають ніякого відношення до серцево-судинної патології, наприклад, панічна атака: серцебиття, задишка, хвилі жару та холоду, нудота, запаморочення, сильний страх.
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