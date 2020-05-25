Передозування кофеїном: лікарі розповіли про рідкісний випадок

У Британії лікарям вдалося врятувати жінку, в якої концентрація кофеїну у крові перевищувала летальну майже вдвічі. 26-річна дівчина з'їла приблизно 20 грамів кофеїну – це дві чайні ложки з гіркою.

Одна чайна ложка кофеїну еквівалентна 28 чашкам кави. Дівчина прийняла дозу еквівалентну 50-60 чашкам, що могло її вбити, повідомляє BMJ Case Reports.

До теми Як побороти залежність від кави

Кофеїн у кількості понад один-два грами викликає сильний токсичний ефект, а смертельне передозування виникає після прийому всередину понад п'яти грамів або при концентрації кофеїну в крові понад 80 мг/л.

Дівчину доставили у лондонський госпіталь королеви Єлизавети й перший же аналіз крові на вміст кофеїну показав концентрацію 147, 1 мг/л.

Коли дівчину госпіталізували, у неї були наступні симптоми: прискорене серцебиття, ускладнене дихання і сильна пітливість. Вже у госпіталі у неї почалися гіпервентиляція і блювота.

ЕКГ виявила аномальну поліморфну ​​шлуночкову тахікардію, яка може призвести до фібриляції шлуночків і зупинки серця. Також в організмі пацієнтки накопичилася велика кількість кислоти, яка призвела до закислення і дисбалансу кисню й вуглекислого газу в крові.

Нині відсутні будь-які клінічні рекомендації для лікування кофеїнового передозування і пацієнтці пощастило, що лікарі зуміли підібрати вдалу комбінацію засобів.

Пацієнтці провели гемодіаліз і під'єднали її до апарату ШВЛ. Окрім того, їй внутрішньовенно вводили бікарбонат для відновлення кислотно-лужного балансу та сульфат магнію для контролю серцевого ритму. Аби вивести з нирок токсини, пацієнтці давали активоване вугілля і для зниження тиску вводили норадреналін. За допомогою інтраліпіду, лікарям вдалося вивести з організму пацієнтки токсичні жиророзчинні речовини.

Через два дні дівчину вже зняли з діалізу, після чого вона перебувала в реанімації під наглядом ще близько тижня.