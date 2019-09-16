Перегин жовчного міхура: симптоми та лікування
Перегин жовчного міхура – це аномалія будови цього органа, під час якої відбувається деформація органу. Через це відбувається зміна форми жовчного міхура, який переважно має грушоподібний вигляд.
Під час УЗД часто знаходять перегин жовчного і починають його лікувати, розповів гепатолог Сергій В'ялов.
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Симптоми перегину жовчного міхура
Коли болить або тягне правий бік, це може бути пов'язано з жовчним міхуром. Він може запалитися і його клітини починають руйнуватися.
- поява нудоти вранці або після вживання шкідливої їжі;
- відчуття дискомфорту в зоні правого підребер’я;
- здуття живота;
- відраза до жирних страв;
- гіркий присмак в роті;
- наліт жовтуватого відтінку на язиці.
Лікування перегину жовчного міхура
Перегин жовчного міхура може бути нормою, його можна назвати "вродженим". Перегин не треба лікувати, і не вийде його розправити. Проте, всі намагаються робити вправи, дотримуватись дієти, щоб він встав на місце.
Найгірше, якщо перегин починають лікувати таблетками. По-перше, це марно, вони не розправлять міхур. По-друге, це шкідливо! Надмірно стимулюючи жовчний міхур можна порушити його роботу. Якщо скорочення будуть неправильними, з'являться відчуття болю або можуть утворитися камені.
Діагнозу "перегин жовчного" не існує. Неважливо де він, в шийці чи в тілі – це варіанти норми. Навіть перегнутий жовчний міхур прекрасно працює і не болить, якщо він нормально скорочується. Тому розправляти або лікувати його не можна.
Головне, що перегин не болить. Болить порушення скорочень міхура, яке призводить до підвищення тиску жовчі в ньому або в протоках. Тоді порушену моторику жовчного потрібно не стимулювати або розслабляти, а стабілізувати.
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