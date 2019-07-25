Перегляд мультиків під час їжі: які проблеми можуть з'явитися у дітей

інколи єдиним рішенням нагодувати дитину спокійно та без істерик є перегляд мультфільмів. Основна проблема їжі з мультиками полягає у тому, що дитина не знає про те, що їжа існує.

Малюк народився, їв грудне молоко або суміш, був епізод, коли мама намагалася дати якусь іншу їжу, дитина відмовилася.

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Мультики не дозволяють зосередитися на іншій їжі й зрозуміти, що грудного молока або суміші стало менше, і вони вже не дають попередньої ситості.

Тому найскладніше те, що дитина не знає, що є їжа. Вона не бачить їжу, не бачить, як їсть мама, тато, старші діти в сім'ї (адже неможливо їсти самим і одночасно закидати їжу в дитини).

Чим довше дитина їсть під мультики, тим більшу частину раціону займає "неусвідомлена" їжа, тим менше грудного молока і суміші вона їсть.

Якщо є грудне молоко або суміш, при скасуванні перегляду мультиків дитина просто почне частіше і більше їсти молочне харчування.

Якщо є продукти, які дитина їсть свідомо, то після скасування мультиків дитина їстиме їх.

Чим раніше ви вирішите скасовувати перегляд мультиків під час їжі, тим простіше та безпечніше пройде для дитини.

До яких проблем призведе вживання їжі під перегляд мультфільмів

Гіподинамія. Під мультики дитина їсть 1,5-2 години в день ще до року! Ті години, коли вона могла б повзати, ходити, вивчати світ. Гіподинамія – це ризик зайвої ваги та ожиріння

Затримка мови. З дитиною менше говорять, дитина не співвідносить дію на екрані з реальністю, не працює дрібна моторика.

Погіршення сну, негативний вплив на емоційний фон дитини (особливо при періодичних спробах вимкнути мультики або шантажувати ними).

Виникають ризики погіршення зору через довгу фіксацію на об'єкті.

Немає харчового інтересу в 6-8 місяців.

Що робити після того, як батьки вимкнуть мультики

Діти до року: вимкнути мультики потрібно для здоров'я дитини. Варто годувати грудьми або сумішшю. Брати з собою за стіл, щоб дитина дізналася про існування їжі, про те, що мама їсть і отримав шанс цією їжею зацікавитися.

Діти від 1 до 1,5 років: вимкнути мультики. Якщо залишилося грудне вигодовування – збільшити число годувань до максимального. Суміш – до 700-800 мл суміші в день. І знову брати за стіл і давати шанс дізнатися, що є їжа і проявити інтерес.

Діти до 1,5 – 2 років, в чиєму раціоні немає грудного молока або суміші – шукати ті 2–3 продукти, які дитина їсть без мультиків. Це стане його рятівним колом, коли ви вимкнете їх. Якщо продукт солодкий, то розбавляйте несолодким аналогом, а протягом 2–3 тижнів повністю замінивши продуктом без цукру.

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