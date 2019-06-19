Перегляд яких серіалів полегшує симптоми тривоги

Виявляється, що перегляд серіалу "Друзі" може зменшити симптоми тривоги у людей. У цьому переконаний британський клінічний психолог.

Схожий ефект мають подібні сіткоми, що мають багато сезонів, наприклад, "Теорія великого вибуху", пише Metro.

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Сіткоми – що це? Це жанр комедійних програм. Він складається з постійних персонажів у звичному оточенні, до прикладу, дім або робота.

Клінічний психолог The Summit Clinic у Лондоні Марк Хікстер зробив такі висновки на основі 20-річної роботи з пацієнтами з тривогою. Тривога – це сигнал людського мозку, який вказує на те, що щось іде не так, через що у людини виникають неприємні почуття.

За його словами, перегляд серіалу "Друзі" – це відчуття відновлення від того, що ти спостерігаєш за переживанням героїв, їх проблемами у стосунках та житті загалом, які потім вирішуються.

Люди, що відчуває тривогу чи стрес через особисте життя, гроші чи роботу, може знайти втіху у спостеріганні за персонажами. Останні розв'язують свої проблеми протягом 30-хвилинної серії.

Тривога – симптоми прискорене серцебиття і дихання;

відчуття браку повітря;

запаморочення;

нудота;

часті позиви до сечовипускання;

сухість у роті;

посилене потовиділення;

м'язові спазми та напруга;

тремтіння;

безсоння,

погіршення пам'яті та концентрації;

розгубленість;

нав'язливі думки про страшні об'єкти, ситуації;

жорстка самокритика;

напади агресії;

панічні атаки;

сльозливість.

Попри позитивний ефект від спостерігання, психолог наголошує: у цьому є й негатив.

Люди з тривогою будуть вважати, що їхні проблеми так само легко вирішаться, як і в героїв серіалу. А це надто нереалістичний стандарт.

Експерту необхідні додаткові досліди, щоб довести терапевтичну дію серіалів під час клінічної тривоги. Але, за словами Хікстера, перегляд сітком може допомогти при слабких формах тривоги.

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