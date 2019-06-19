Перегляд яких серіалів полегшує симптоми тривоги

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Перегляд яких серіалів полегшує симптоми тривоги
Перегляд яких серіалів полегшує симптоми тривоги / thegolfclub.info

Виявляється, що перегляд серіалу "Друзі" може зменшити симптоми тривоги у людей. У цьому переконаний британський клінічний психолог.

Схожий ефект мають подібні сіткоми, що мають багато сезонів, наприклад, "Теорія великого вибуху", пише Metro.

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Сіткоми – що це?

Це жанр комедійних програм. Він складається з постійних персонажів у звичному оточенні, до прикладу, дім або робота.

Клінічний психолог The Summit Clinic у Лондоні Марк Хікстер зробив такі висновки на основі 20-річної роботи з пацієнтами з тривогою. Тривога – це сигнал людського мозку, який вказує на те, що щось іде не так, через що у людини виникають неприємні почуття.

За його словами, перегляд серіалу "Друзі" – це відчуття відновлення від того, що ти спостерігаєш за переживанням героїв, їх проблемами у стосунках та житті загалом, які потім вирішуються.

via GIPHY

Люди, що відчуває тривогу чи стрес через особисте життя, гроші чи роботу, може знайти втіху у спостеріганні за персонажами. Останні розв'язують свої проблеми протягом 30-хвилинної серії.

 
Тривога – симптоми
  • прискорене серцебиття і дихання;
  • відчуття браку повітря;
  • запаморочення;
  • нудота;
  • часті позиви до сечовипускання;
  • сухість у роті;
  • посилене потовиділення;
  • м'язові спазми та напруга;
  • тремтіння;
  • безсоння,
  • погіршення пам'яті та концентрації;
  • розгубленість;
  • нав'язливі думки про страшні об'єкти, ситуації;
  • жорстка самокритика;
  • напади агресії;
  • панічні атаки;
  • сльозливість.

Попри позитивний ефект від спостерігання, психолог наголошує: у цьому є й негатив.

Люди з тривогою будуть вважати, що їхні проблеми так само легко вирішаться, як і в героїв серіалу. А це надто нереалістичний стандарт.

Експерту необхідні додаткові досліди, щоб довести терапевтичну дію серіалів під час клінічної тривоги. Але, за словами Хікстера, перегляд сітком може допомогти при слабких формах тривоги.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Теги: дослідження Здоров'я LifeStyle Голлівуд Кіно Психологія Стрес
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