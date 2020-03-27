Переконаний, що восени цей вірус повернеться, – Протас
Через 2-3 тижні виникне пік захворюваності на коронавірус в Україні. В умовах карантинних заходів цього достатньо, щоб вірус почав реалізовувати цей епідеміологічний потенціал. Згодом, у умовах літнього потепління, найбільш важливим є момент збільшення тривалості світового дня, і, власне, інсоляції (опромінення поверхні сонячним світлом – 24 канал).
Доведено, що віруліцидну (дезінфікуючу – 24 канал) дію виконує ультрафіолетове випромінювання. Тому, чим довше буде тривалість інсоляції в літній період, тим меншою буде циркуляція збудника в навколишньому середовищі. Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас.
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Він додав, що хоча поодинокі випадки захворювання можуть реєструватися і в літній період, але не буде такої масовості. Відповідно, це дасть можливість підготувати медичну систему до нового спалаху.
Я переконаний, що восени цей вірус повернеться, і спробує доробити свою "брудну" справу, яку не встигне, наприклад, зараз в умовах літнього періоду,
– зазначив Святослав Протас.
Зверніть увагу. Деякі вчені прогнозують, що пандемія коронавірусу триватиме ще протягом 2 років.
За словами ексголови Державної СЕС, не виключено, що це може розтягнутися в часі. Циркуляція збудника припиняється тільки за двох умов:
- Збудник втрачає можливість інфікувати людей;
- Люди набувають імунітет і можливість протистояти цьому збуднику.
Він пояснив, що захист можна здобути тільки двома шляхами. Перший – штучний, втім, відомо, що на сьогодні немає вакцини від коронавірусу. Другий – природний, тобто, перехворівши.
Святослав Протас відзначив: для того, щоб сформувався так званий колективний імунітет, імунний прошарок в людській популяції, потрібно, аби перехворіли від 30% до 70% населення.
Ми розуміємо, що протягом 2 років ці 70% населення можуть перехворіти, і тільки тоді циркуляція збудника припиниться,
– розповів ексголова Державної СЕС.
На його думку, жодні карантинні заходи не зупиняють циркуляцію збудника. Вони зменшують інтенсивність епідемічного процесу, і розтягують його в часі. Це дуже важливо, тому що медична система України не витримає таке навантаження.
"Ми просто завалимо лікарні хворими людьми. В умовах відсутності специфічного лікування і профілактики, єдиними ліками на сьогодні є дисциплінованість суспільства", – наголосив колишній головний санітарний лікар України.
На питання, чи буде готова Україна зустріти другу хвилю коронавірусу, він відповів, що важливо розуміти 2 моменти.
Перше. Українці як пересічні громадяни можуть зміцнити свій імунітет.
Друге. Держава повинна зміцнити свої медичні системи, науку, яка могла б дати хоча б шанс на те, що буде розроблено якийсь специфічний лікарський чи профілактичний засіб, відповідні вакцини. Більша зона відповідальності – в держави, тому що в питаннях колективної безпеки, індивідуальні засоби захисту мають дуже низький ефект.
Ми тільки можемо говорити про зміцнення особистого імунітету. Це, безумовно, здоровий спосіб життя, вакцинація проти того ж грипу. Тому що навіть це підіймає рівень неспецифічного, загального противірусного імунітету,
– повідомив Святослав Протас.
Наразі в Україні лабораторно підтвердили 218 випадків зараження новим видом коронавірусу. З летальних випадків зафіксовано 5.
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