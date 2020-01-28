Перекрут яєчка: симптоми, лікування, профілактика
Перекрут яєчка відбувається через закручення сім'яного канатика. Патологія відноситься до групи захворювань, які формують синдром гострої мошонки (дуже небезпечний стан), і вимагає негайного втручання лікаря.
Чим раніше пацієнт звернеться до фахівця при розвитку перекруту сім'яного канатика, тим більша ймовірність збереження яєчка.
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По суті, це захворювання є реакцією на сильне скорочення м'яза, що підіймає яєчко, в результаті чого відбувається спіралеподібне закручування судинно-нервового пучка.
Це швидко позначається на кровопостачанні яєчка і може призвести до його повного некрозу (відмирання). Крім того, зазвичай в процес долучається сім'явивідна протока, а це загрожує в кінцевому підсумку застійними явищами в мошонці.
Причини перекруту яєчка
Основною причиною сильного скорочення м'яза, що підіймає яєчко, є недосконалість іннервації (недостатність нервів у м'язах) і структури сполучної тканини, які зазвичай спостерігаються у дітей і підлітків.
Крім того, розвиток перекрута сім'яного канатика може стати відповідною реакцією на травму, переохолодження або сильний нервовий стрес.
Перекручування яєчка можна діагностувати через УЗД / unsplash.com
Симптоми перекруту яєчка
- Больовий синдром. Біль зазвичай характеризується як інтенсивний і тільки з одного боку мошонки. Дотик до яєчка викликає посилення больового синдрому.
- Набряклість. Виражений набряк може поширюватися на всю область мошонки, зачіпаючи навколишні здорові тканини.
- Почервоніння. Сильна гіперемія (почервоніння) спостерігається на поверхні всієї мошонки, особливо відбиваючись в зоні локалізації перекруту насіннєвого канальця. Колір шкіри при цьому може варіювати від яскраво червоного до темно-багряного.
- Поява горбка. При пальпації намацується щільна структура, яка за розмірами дещо більше самого яєчка.
Якщо при появі первинних ознак перекрута пацієнт з тієї чи іншої причини не отримує медичної допомоги, стан може привести до відмирання тканин. Вони можуть призвести до такого небезпечного стану, як гангрена мошонки. В такому випадку необхідне видаленням органів мошонки, що призводить до еректильної дисфункцією і безпліддя.
Лікування перекруту яєчка
Терапія такого стану проводиться тільки шляхом оперативного втручання. В процесі операції лікар оцінює життєздатність яєчка, після чого приймає рішення щодо можливості його збереження. Якщо орган життєздатний, проводять розкручування судинно-нервового пучка з подальшим зменшенням тканин.
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