Перекрут яєчка: симптоми, лікування, профілактика

Перекрут яєчка відбувається через закручення сім'яного канатика. Патологія відноситься до групи захворювань, які формують синдром гострої мошонки (дуже небезпечний стан), і вимагає негайного втручання лікаря.

Чим раніше пацієнт звернеться до фахівця при розвитку перекруту сім'яного канатика, тим більша ймовірність збереження яєчка.

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По суті, це захворювання є реакцією на сильне скорочення м'яза, що підіймає яєчко, в результаті чого відбувається спіралеподібне закручування судинно-нервового пучка.

Це швидко позначається на кровопостачанні яєчка і може призвести до його повного некрозу (відмирання). Крім того, зазвичай в процес долучається сім'явивідна протока, а це загрожує в кінцевому підсумку застійними явищами в мошонці.

Причини перекруту яєчка

Основною причиною сильного скорочення м'яза, що підіймає яєчко, є недосконалість іннервації (недостатність нервів у м'язах) і структури сполучної тканини, які зазвичай спостерігаються у дітей і підлітків.

Крім того, розвиток перекрута сім'яного канатика може стати відповідною реакцією на травму, переохолодження або сильний нервовий стрес.



Перекручування яєчка можна діагностувати через УЗД / unsplash.com

Симптоми перекруту яєчка

Больовий синдром. Біль зазвичай характеризується як інтенсивний і тільки з одного боку мошонки. Дотик до яєчка викликає посилення больового синдрому.

Набряклість. Виражений набряк може поширюватися на всю область мошонки, зачіпаючи навколишні здорові тканини.

Почервоніння. Сильна гіперемія (почервоніння) спостерігається на поверхні всієї мошонки, особливо відбиваючись в зоні локалізації перекруту насіннєвого канальця. Колір шкіри при цьому може варіювати від яскраво червоного до темно-багряного.

Поява горбка. При пальпації намацується щільна структура, яка за розмірами дещо більше самого яєчка.

Якщо при появі первинних ознак перекрута пацієнт з тієї чи іншої причини не отримує медичної допомоги, стан може привести до відмирання тканин. Вони можуть призвести до такого небезпечного стану, як гангрена мошонки. В такому випадку необхідне видаленням органів мошонки, що призводить до еректильної дисфункцією і безпліддя.

Лікування перекруту яєчка

Терапія такого стану проводиться тільки шляхом оперативного втручання. В процесі операції лікар оцінює життєздатність яєчка, після чого приймає рішення щодо можливості його збереження. Якщо орган життєздатний, проводять розкручування судинно-нервового пучка з подальшим зменшенням тканин.

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