24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Перекрут яєчка: симптоми, лікування, профілактика

10 Читать новость на русском
Перекручування яєчка: чому виникає та що робити / unsplash.com

Перекрут яєчка відбувається через закручення сім'яного канатика. Патологія відноситься до групи захворювань, які формують синдром гострої мошонки (дуже небезпечний стан), і вимагає негайного втручання лікаря.

Чим раніше пацієнт звернеться до фахівця при розвитку перекруту сім'яного канатика, тим більша ймовірність збереження яєчка.

Також на тему: Як перевірити себе на рак яєчок: інструкція від лікаря

По суті, це захворювання є реакцією на сильне скорочення м'яза, що підіймає яєчко, в результаті чого відбувається спіралеподібне  закручування судинно-нервового пучка.

Це швидко позначається на кровопостачанні яєчка і може призвести до його повного некрозу (відмирання). Крім того, зазвичай в процес долучається сім'явивідна протока, а це загрожує в кінцевому підсумку застійними явищами в мошонці.

Причини перекруту яєчка

Основною причиною сильного скорочення м'яза, що підіймає яєчко, є недосконалість іннервації (недостатність нервів у м'язах) і структури сполучної тканини, які зазвичай спостерігаються у дітей і підлітків. 

Крім того, розвиток перекрута сім'яного канатика може стати відповідною реакцією на травму, переохолодження або сильний нервовий стрес.

Перекручування яєчка можна діагностувати через УЗД
Перекручування яєчка можна діагностувати через УЗД / unsplash.com

Симптоми перекруту яєчка

  • Больовий синдром. Біль зазвичай характеризується як інтенсивний і тільки з одного боку мошонки. Дотик до яєчка викликає посилення больового синдрому.
  • Набряклість. Виражений набряк може поширюватися на всю область мошонки, зачіпаючи навколишні здорові тканини.
  • Почервоніння. Сильна гіперемія (почервоніння) спостерігається на поверхні всієї мошонки, особливо відбиваючись в зоні локалізації перекруту насіннєвого канальця. Колір шкіри при цьому може варіювати від яскраво червоного до темно-багряного.
  • Поява горбка. При пальпації намацується щільна структура, яка за розмірами дещо більше самого яєчка.

Якщо при появі первинних ознак перекрута пацієнт з тієї чи іншої причини не отримує медичної допомоги, стан може привести до відмирання тканин. Вони можуть призвести до такого небезпечного стану, як гангрена мошонки. В такому випадку необхідне видаленням органів мошонки, що призводить до еректильної дисфункцією і безпліддя.

Лікування перекруту яєчка

Терапія такого стану проводиться тільки шляхом оперативного втручання. В процесі операції лікар оцінює життєздатність яєчка, після чого приймає рішення щодо можливості його збереження. Якщо орган життєздатний, проводять розкручування судинно-нервового пучка з подальшим зменшенням тканин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Від куріння вейпа померла 61 людина у США, 1 в Бельгії та 2 у Великобританії
сьогодні
37587
Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Чоловіче здоров’я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
27 січня 11:21 Як живе український студент в епіцентрі спалаху коронавірусу та що робить посольство: ексклюзив
Анастасія Кушпіт 11247
24 січня 18:39 Як китайці реагують на смертельний коронавірус: ексклюзивний коментар
Богдан Мірошниченко 2624
21 січня 18:28 Чи загрожує українцям новий коронавірус з Китаю
Анастасія Кушпіт 3965
21 січня 15:30 Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження
Анастасія Манюхіна 2916
21 січня 10:00 Користь та значення обіймів для людини: пояснення психолога
Юлія Девда 2264
Новини
Більше новин
Залиште відгук