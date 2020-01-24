Переливали кров через трубки з гусячого пір'я: вражаюча історія донорства

Донори – люди, які діляться найважливішою сполучною тканиною людського організму – кров'ю. Однак здавати кров регулярно медики дозволяють не всім. Чому перша спроба здати кров була схожа на фільм жахів та хто може стати донором – читайте далі.

Вперше переливати кров пробували собакам

В Англії у XVII столітті вперше протестили переливання крові. Британський лікар Річард Лоуер, не зважаючи на критику своїх сучасників, почав проводити експерименти із кров'ю.

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Після певного часу досліджень лікар вирішив зробити перше у світі переливання. Для цього взяв двох собак. Сцену тодішньої процедури можна спокійно позичити для фільмів жахів: собак зв'язали, а кров переливали через трубки з гусячого пір'я. Експеримент закінчився невдало.

Переливання завершилося, коли собака почала плакати, впадати в конвульсії і нарешті померла,

– описав операцію Річард Лоуер у найстарішому науковому журналі Philosophical Transactions.



Річард Лоуер

Переливання крові від вівці до людини

Експериментатор на цьому не заспокоївся. Згодом протестив переливання на людині. Для процедури медик обрав священнослужителя з психічними розладами Артуру Когі, за участь в експериментів заплатили 20 шилінгів. А донором стала вівця.



Переливання крові від вівці до людини

Дослідити результати переливання крові від тварини до людини не вдалося. Реципієнт за кілька днів пропив усі гроші, які йому заплатили. У крові було стільки алкоголю, що визначити стан Когі було просто неможливо.

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Через кілька місяців у Франції відбувся ще один експеримент. Однак реципієнт помер після процедури. Його отруїли миш'яком лікарі, які виступали проти переливання крові. Публіка почала висміювати всі спроби лікарів вдосконалити процес переливання крові і цей негативний суспільний резонанс відклав дослідження у даній сфері ще на століття.

Перше донорство від людини до людини

Після експериментів Лоуера пройшло понад 150 років, тоді британський акушер-гінеколог Джеймс Бланделл теж здійснив переливання крові. Його пацієнтка після пологів мала сильну кровотечу. І врятувала жінку кров її чоловіка.



Переливання крові від чоловіка до дружини

Каталізатором цього виду донорства стала Друга світова війна. Тисячі солдат потребували хірургічного втручання, а врятувати життя лікарі могли з допомогою чужої крові. У той же період в Америці почали відкривати місцеві банки донорської крові, аби завжди були запаси для пацієнтів, що потребують негайного переливання.

Хто може стати донором

У сучасному світі донорство – звична річ. Лише третина донорів це жінки, усі інші – чоловіки. За рік у світі збирається понад 117 мільйонів донацій крові. В Україні ж щороку є до пів мільйона донорів, на 1000 громадян припадає лише 11 донацій. Донором стати легко. Правда є параметри, яким необхідно відповідати.

Ірина Одноріг, завідувачка відділу Львівського центру служби крові Насамперед це вік – від 18 до 60 років. Вага – від 60 кілограмів, не менше. Людина має бути повністю здоровою, не мати ніяких хронічних захворювань, не вживати препаратів хоча б два тижні. Тобто адекватно повністю здорова людина.

Є тимчасові протипоказання. Очевидно, не варто здавати кров, якщо в ній є алкоголь – достатньо почекати дві доби. Породілля ж не може здавати кров упродовж року. Не варто йти до центру служби крові, якщо за цей рік "набивали" тату. Якщо людина була у закордонному відрядженні понад два місяці, упродовж пів року здавати кров не можна.

Бути донором не можна людям, які мають такі проблеми зі здоров'ям: венеричні захворювання;

туберкульоз;

гепатит.

злоякісні утворення;

серцево-судинні захворювання;

хвороби органів дихання і травлення.

Якщо ж усіх вимог дотрималися – можна сміливо йти до міського центру крові. Напередодні краще не вживати жирної та їжі з барвниками, утриматися від молочних продуктів. За 2 години до здачі не можна курити. Донор може здавати кров не частіше, ніж раз на 2 місяці. А за одне переливання лікарі беруть не більше 400 мілілітрів крові. Цей об'єм може врятувати кілька життів. Опісля здачі медики ще обов'язково досліджують кров на наявність вищезгаданих інфекцій. Якщо є побоювання, то кров не знадобиться для переливання. Її, до того ж, розділяють на 2 частини.

Ірина Одноріг , завідувачка відділу Львівського центру служби крові Ми розділяємо еритроцитарну масу від плазми. Плазма йде на заморожування, вона від пів року до 2 років у нас заморожена, а еритроцитарна маса зберігається в нас всередньому 42 доби.

Донорську кров переливають в серцево-судинній хірургії, трансплантології, в хірургії при тяжких травмах та при лікуванні гематологічних злоякісних новоутворень – тобто недуг, пов'язаних із кров'ю. Ще в цьому списку є ускладнення, які пов'язані з вагітністю, малярія у дітей, важка анемія, інші важкі травми і не тільки.

Джеймс Гаррісон врятував майже 2,5 мільйони дітей

Джеймс Гаррісон упродовж 60 років здавав кров щотижня. Він врятував майже 2,5 мільйони дітей. Річ в унікальних антитілах, які містить його кров. Вони допомагають породіллям при резус-конфлікті, патології, коли група крові дитини та матері різниться. Джеймс жертвував свою кров 1100 разів.

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"Це стає досить принизливим, коли вони говорять: "О, ти це зробив!", або "Ти це зробив, ти герой!". Це просто те, що я можу зробити. Один із моїх талантів, мабуть, мій єдиний талант – я просто можу бути донором крові, – сказав Джеймс.

Скільки б Гарісон не ставив під сумнів свій талант, ставши одного разу донором, можна врятувати життя близьких, або й невідомих тобі людей.



Джеймс Гаррісон