Переплутали онкологію з вагітністю: шокуюча історія українки, хворої на рак
З кожним роком на онкологію хворіють все більше українців. Сьогодні на обліку перебуває майже мільйон людей з онкологічною патологією. Наша країна одна з перших в Європі за кількістю смертельних випадків від раку. Про онкологію в Україні і чи не кинуті люди з таким діагнозом на напризволяще – читайте далі.
Рак переплутали з вагітністю
Тетяна Пилюченко розповіла 24 каналу, що бореться зі смертоносною недугою вже більше ніж 2 роки. Тоді онкологію у неї сплутали з вагітністю.
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"Мені пояснили, що потрібно з'їздити на консультацію, коли вже був тяжкий стан. Тоді вже вияснили, що це не дитина – це пухлина нирки. А потім зробили операцію на виявлення лімфовузла. І на той час я була в декретній відпустці і отримувала лише 860 гривень", – пригдала хвора жінка.
Перша проблема, з якою стикнулася Тетяна, – це дороге лікування та відсутність потрібних препаратів. За 2 роки жінка витратила близько пів мільйона гривень. Утім таких грошей у Тетяни не було. Тож збирати необхідну суму допомагали родичі та благодійні фонди. І ніби хворобу здолали, втім після 3-місячної ремісії стався рецидив. Тепер Тетяні на лікуванні необхідно ще 120 тисяч гривень.
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"Нам катастрофічно не вистачає ліків, ми самі маємо десь шукати якісь кошти, для того, щоб лікуватися. Зараз я після 10 хіміотерапій перебуваю на стадії рецидиву. Потребую трансплантації кістяного мозку. Потрібно ще пройти паліативну хіміотерапію ацетрісом", – пояснила Тетяна Пилюченко.
Скільки в Україні хворих на рак
Близько 140 тисячам українців в рік діагностують рак, кажуть фахівці. І переважно, виявляють його вже на останніх стадіях, коли хвороба важко піддається лікуванню.
В світі майже 400 видів раку. В Україні найрозповсюдженіший рак молочної залози, легенів та товстої кишки. Та попри страшний діагноз, цю хворобу можна вилікувати на початкових стадіях.
"У нас люди бояться йти до лікаря. По-перше, сам діагноз у нас стигматизований. І природно у нашій свідомість – рак дорівнює смерть, він не лікується, і відтягують з цим. Все одно людина потрапить до лікаря, якщо у нього щось є, питання на якій стадії", – зазначила голова громадської організації Анна Узлова.
Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ – ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.
Поки в Україні немає спеціальних програм для онкохворих людей. Майже все лікування вони покривають власним коштом. Національна стратегія боротьби з онкологічними захворюваннями лише на стадії розробки.