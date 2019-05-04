Переростає у рак і не тільки: популярні міфи про геморой

Геморой – це розширення кровоносних судин, розташованих в анальному каналі і нижньої частини прямої кишки. Гемороєм страждає 10-15% дорослого населення.

Кров у розширеній судині застоюється, інколи це призводить до виникнення тромбу.

Читайте також: Коли варто йти до проктолога: тривожні симптоми

Проктолог Олена Смирнова зазначила, що інформації про геморой багато, проте важливо розуміти, де правда.

Міф: "Геморой переростає в рак"

Рак кишківника не з'являється через геморой, але вони схожі за симптомами. А це ще одна причина при першому дискомфорті звернутися до лікаря.

Міф: "Біль в області заднього проходу це завжди геморой"

Насправді це можуть бути інші захворювання. Симптоми можуть бути схожими, тому точний діагноз може поставити тільки лікар.

Міф: "Не хочу звертатися до лікаря, обов'язково відправить на операцію"

Все залежить від ситуації, Вам необхідно проконсультуватися з лікарем і обговорити можливі варіанти лікування. Операції не варто боятися, вона призначається при необхідності і тільки з метою позбавити Вас від дискомфорту і болю.

Міф: "Лікар-проктолог лікує тільки геморой"

Ні, крім геморою ще парапроктит, свищі прямої кишки, анальні тріщини, крижово-куприкове нагноєння, синдром подразненого кишківника, поліпи, пухлини товстої і прямої кишки і це не весь перелік. ⠀



Лікар-проктолог лікує не лише геморой

Міф: "Лікувати геморой дуже боляче"

Такі думки лише ускладнюють ситуацію. Чим швидше призначать грамотне лікування, тим менше болю людина відчує. Сучасне обладнання дозволяє безболісно провести обстеження і лікування.

Міф: "У людини багато гемороїдальних вузлів"

У людини є три гемороїдальні вузли. Вони є у кожної здорової людини і допомагають проштовхування калових мас по прямій кишці.

Міф: "Геморой через час певний час зникне"

Він не зникає і не пропадає сам, а стає небезпечнішим. І у висновку людину може врятувати лише операція.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.