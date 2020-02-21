Переселенці з Донецька привезли евакуйованим з Уханя їжу: фото
Переселенці з окупованого Донецька висловили підтримку евакуйованим з Уханя, яких помістили на 14 денний карантин у Нових Санжарах Полтавської області, та привезли їм харчі: напої, фрукти та солодощі.
Про це написав журналіст Володимир Рунець у Facebook.
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"Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли", – написав він.
За його словами, люди висловили підтримку бо відчували схоже відношення.
Нас вже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них,
– передав слова переселенців журналіст.
Рунець додав, що вони відмовились давати коментарі, розвантажили машину продуктів перед санаторієм та поїхали.
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Сутички у Нових Санжарах: основне
- Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.
- Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.
- Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.
- Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа. Їм надають допомогу медики.
- Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.
- Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.
- На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.
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