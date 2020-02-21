Переселенці з Донецька привезли евакуйованим з Уханя їжу: фото

Переселенці з окупованого Донецька висловили підтримку евакуйованим з Уханя, яких помістили на 14 денний карантин у Нових Санжарах Полтавської області, та привезли їм харчі: напої, фрукти та солодощі.

Про це написав журналіст Володимир Рунець у Facebook.

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"Приїхали переселенці з Донецька. Привезли все, що змогли", – написав він.

За його словами, люди висловили підтримку бо відчували схоже відношення.

Нас вже звинувачували, що війна через нас. Цих людей звинуватять, що вірус через них,

– передав слова переселенців журналіст.

Рунець додав, що вони відмовились давати коментарі, розвантажили машину продуктів перед санаторієм та поїхали.



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Сутички у Нових Санжарах: основне

Жителі селища Нові Санжари 19 лютого влаштували масові протести й виступали проти розміщення у їх медцентрі евакуйованих з китайського Уханя людей.

Вранці 20 лютого до селища з'їхалася поліція та Національна гвардія України, привезли військову техніку, зокрема бронеавтомобілі.

Протягом четверга місцеві жителі перекривали дороги, палили шини, та навіть влаштували сутички з правоохоронцями. Коли поліцейським надвечір 20 лютого вдалося відтіснити людей і зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими, місцеві почали кидати камінням в транспорт і кричати "Ганьба". Евакуйовані українці у відповідь показували сердечка.

Внаслідок сутичок постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільна особа . Їм надають допомогу медики.

. Їм надають допомогу медики. Національна поліція розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень у селищі Нові Санжари.

Зауважимо, літак SkyUp з евакуйованими з Китаю українцями та громадянами інших країн прибув в Україну вранці 20 лютого. У жодного евакуйованого немає жодних симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

На карантині у Нових Санжарах перебуватимуть 45 евакуйованих українців, 27 іноземців і персонал, який обслуговував людей на літаку. У приміщенні медцентру будуть діяти усі необхідні заходи інфекційної безпеки.

Сутички протестувальників і поліції у Нових Санжарах: відео

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