Переваги та недоліки внутрішньоматкової спіралі

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Внутрішньоматкова спіраль: за і проти / rtl.hu

Перед встановленням внутрішньоматкової спіралі необхідно обстежитись у гінеколога та здати аналізи на ІПСШ та ПАП-тест.

Внутрішньоматкову спіраль може встановити лише кваліфікований лікар, розповідає акушер-гінеколог Катерина Серьогіна.

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Які бувають внутрішньоматкові спіралі

Внутрішньоматкові спіралі бувають двох видів:

  • Cu-спіралі – вони створюють місцеве асептичне запалення (без участі мікроорганізмів), що знижує рухливість сперматозоїдів та порушує функціонування ендометрію. Саме це і знижує ризики вагітності, а якщо й запліднення все-таки сталося, то запліднена яйцеклітина просто не зможе прикріпитися до матки. Тривалість контрацепції: до 5 років. ⠀
  • Ln-спіралі, що містять гормон левоноргестрел. Він збільшує в'язкість секрету шийки матки, що гальмує рух сперматозоїдів і вони не можуть до неї пробитися. також змінюється структура ендометрію – він стає тонким та непридатним для імплантації плодового яйця. Тривалість контрацепції: до 5 років. ⠀


Особливості внутрішньоматкової спіралі

Переваги та недоліки такої контрацепції

З переваг:

  • Вартість;
  • Висока ефективність;
  • Ефект не впливає на дітородну функцію (у більшості жінок вагітність виникає вже в першому місяці після видалення спіралі);⠀
  • Ніяк не впливає на лібідо;
  • Можна використовувати жінкам будь-якого віку;
  • Жінці не потрібно стежити за спіраллю;⠀
  • Не підвищують ризик тромбозів і інфаркту міокарда;
  • Не підвищує ризик раку молочних залоз;
  • Використовується для лікування рясних менструацій та інших патологій жіночої репродуктивної системи;

З недоліків:

  • Абсолютно ніяк не захищають від ІПСШ; ⠀
  • Підвищують ризик розвитку запальних захворювань органів малого таза; ⠀
  • Часті кров'янисті виділення, які неможливо передбачити; ⠀

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Жіноче здоров’я
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