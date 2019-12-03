Переваги та недоліки внутрішньоматкової спіралі
Перед встановленням внутрішньоматкової спіралі необхідно обстежитись у гінеколога та здати аналізи на ІПСШ та ПАП-тест.
Внутрішньоматкову спіраль може встановити лише кваліфікований лікар, розповідає акушер-гінеколог Катерина Серьогіна.
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Які бувають внутрішньоматкові спіралі
Внутрішньоматкові спіралі бувають двох видів:
- Cu-спіралі – вони створюють місцеве асептичне запалення (без участі мікроорганізмів), що знижує рухливість сперматозоїдів та порушує функціонування ендометрію. Саме це і знижує ризики вагітності, а якщо й запліднення все-таки сталося, то запліднена яйцеклітина просто не зможе прикріпитися до матки. Тривалість контрацепції: до 5 років. ⠀
- Ln-спіралі, що містять гормон левоноргестрел. Він збільшує в'язкість секрету шийки матки, що гальмує рух сперматозоїдів і вони не можуть до неї пробитися. також змінюється структура ендометрію – він стає тонким та непридатним для імплантації плодового яйця. Тривалість контрацепції: до 5 років. ⠀
Особливості внутрішньоматкової спіралі
Переваги та недоліки такої контрацепції
З переваг:
- Вартість;
- Висока ефективність;
- Ефект не впливає на дітородну функцію (у більшості жінок вагітність виникає вже в першому місяці після видалення спіралі);⠀
- Ніяк не впливає на лібідо;
- Можна використовувати жінкам будь-якого віку;
- Жінці не потрібно стежити за спіраллю;⠀
- Не підвищують ризик тромбозів і інфаркту міокарда;
- Не підвищує ризик раку молочних залоз;
- Використовується для лікування рясних менструацій та інших патологій жіночої репродуктивної системи;
З недоліків:
- Абсолютно ніяк не захищають від ІПСШ; ⠀
- Підвищують ризик розвитку запальних захворювань органів малого таза; ⠀
- Часті кров'янисті виділення, які неможливо передбачити; ⠀
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