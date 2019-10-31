Як правильно перевірятись на глисти

Люди перебільшують ймовірність зараження паразитами. На цьому люблять грати шахраї, які продають швидкі способи діагностики паразитарних захворювань.

Майже всі паразитарні захворювання протікають без симптомів і неприємних відчуттів. Виявляють їх часто випадково, коли людина приходить на рентген або на МРТ з іншого приводу.

Читайте також: Як не підхопити глисти

Але є й такі, які викликають збої в організмі, тоді варто здати аналізи.

Які бувають методи діагностики глистів

1. Імуноферментний аналіз крові (ІФА)

Під час ІФА в крові шукають особливі білки – антитіла. Імунна система створює антитіла до кожного чужорідного організму, з яким зустрічається, щоб при наступній зустрічі було легше дізнатися і знищити ворога. Якщо в крові є антитіла до паразитів – значить, паразит або колись жив в організмі, або живе в ньому досі. Відрізнити свіже зараження від старого ІФА не дозволяє.

Однак паразитичні черви навчилися управляти антитілами людини. Замість антитіл IgE, які схожі на яскравий плакат: "Це аскарида! Знищити!". Глисти змушують організм збільшувати вироблення антитіл IgE / IgG4, які вносять плутанину в роботу імунної системи. Коли в крові одночасно є і IgE, і IgG4, клітини імунітету отримують не конкретний наказ, а туманне повідомлення: "Десь тут є паразити. Але це не точно".

Оскільки сигнал виходить розмитим, знаходити конкретні види паразитів по IgE / IgG4 важко. Тому ІФА дозволяє виявити паразитів тільки у 81-98% людей.

Крім того, ІФА-тести розроблені ще не для всіх видів паразитів. Аналіз дозволяє виявити шистосомоз, токсокароз, трихінельоз, цистицеркоз, стронгілоїдоз, фасциолез і теніоз, інколи – ехінококоз (можливі хибнопозитивні результати). Точного ІФА-тесту на гостриків у нас до сих пір немає.

2. Мазок або аналіз калу

Оскільки ІФА може помилятися, а для частини паразитів ІФА-методик просто немає, при аскаридозі й всіх захворюваннях, які викликають круглі черв'яки-нематоди (анкілостомоз, дифілоботріоз і дикроцеліоз) доводиться шукати яйця паразитів в аналізах калу під мікроскопом. У разі гостриків (ентеробіоз) досліджують не кал, а спеціальну липку стрічку, на яку збирають яйця з області навколо ануса.

Пошук під мікроскопом дозволяє знайти яйця в 42,8% випадків захворювання. Точність діагностики по калу залежить від:

кількості паразитів – чим більше черв'яків, тим вище шанс виявити яйця;

часу взяття аналізу – паразит повинен відкласти яйця як раз в той час, коли береться аналіз;

уваги і досвіду лаборанта.

Причому аналіз доводиться робити не один, а цілих три рази – інакше ймовірність пропустити яйця сягає 70%. У деяких випадках лікар може призначити додаткові діагностичні процедури. Так, ехінококоз виявляють за допомогою комп'ютерної томографії, ультразвукового обстеження або магнітно-резонансної томографії, а підтверджують методом ІФА.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.