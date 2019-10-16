Перезавантаження: 7 дієвих способів відпочити якісно

Буває, що довгоочікувана відпустка не приносить бажаного результату і ви не встигаєте відновити сили.

Knife пропонує 7 порад, які допоможуть відпочити якісно.

Читайте також: Хронічна втома: що це таке та як вберегтися

Слухайте себе

Варто пам’ятати, що якісний відпочинок для кожного різний. Для когось ідеальним він буде на морі, для когось найкращим рішенням буде поїздка в тур Європою, комусь вдається відпочити в горах, а комусь на дивані.

Будь-який спосіб не є кращим чи гіршим, головне відчути, що потрібно вам саме зараз і діяти відповідно.

Не підпадайте під чужий вплив та бажання друзів/колег/рідних, ваш відпочинок повинен подобатися в першу чергу вам.

Відпочивайте регулярно, не чекайте поки сили будуть на мінімумі

Часто люди припускаються помилки в тому, що відпочивають лише тоді, коли відчувають виснажливу втому, а сил працювати просто немає.

Тому, варто приділяти собі трохи часу, не чекаючи повного виснаження, в такому випадку робота буде продуктивною.

Психологи запевняють, що відпочивати краще часто, навіть якщо відпустка триватиме всього кілька днів, а не один раз в рік намагатися повернути втрачене.



Не виснажуйте себе

Роботу залишайте на роботі, а особисті проблеми – вдома

Багато людей слідує принципу залишати робочі справи на роботі під час відпусток, не перевіряють пошту, не відповідають на робочі дзвінки і тим більше не вирішують робочих завдань. Однак, не менш важливо позбавляти себе на час відпустки й особистих проблем.

Якщо весь рік ви накопичуєте особисті справи, які плануєте вирішити у відпустці, то це погана звичка. Так ви не відпочиньте якісно, а інколи й справ не вирішите.

Тому, варто вміти відпочивати й від буденних обов’язків: навідуючи всіх родичів, не зовсім любих, а також вирішуючи всі бюрократичні справи, ви втомитесь в рази більше.

Важливі нові емоції та враження

Всі були б раді зупинятися в кращих готелях, але не у всіх є така можливість, варто надавати перевагу речам, які дозволять отримати нові яскраві враження. Адже, навряд чи номер в п’ятизірковому готелі принесе вам стільки ж емоцій, як стрибок з парашутом чи квиток в знаменитий музей.

Тому, не варто гнатися за багатим антуражем, якщо через це ви не зможете собі дозволити цінних вражень та емоцій.



Відпочинок має бути наповненим враженнями

Не перетворюйте відпустку в марш-кидок

Нормальна відпустка буває так рідко, що хочеться встигнути охопити неосяжне: відвідати всі музеї і виставки, заглянути в кожен бар і кожну крамничку. Але треба розуміти, що зробити це практично неможливо, якщо тільки ви не готові розпланувати свій відпочинок від і до.

Позаяк, у чіткого планування є свої мінуси, не перетворюйте нові враження на цілі, які ви обов'язково маєте виконати.

Змінюйте коло спілкування

Деякі люди проводять вільний час з колегами чи знайомими, з якими вони так чи інакше, але пов'язані роботою чи спільними справами.

Це погана ідея, адже люди будуть нагадувати вам про робоче місце, а так і до вигорання не далеко.

Тому, буває корисно відправитись в подорож самому, щоб познайомитися з новим людьми.



Головне правило – робота має бути до душі

Відпочинок під час роботи

Важливо не лише гарно відпочити у відпустці, але й грамотно це робити під час робочого процесу.

Перше, щоденно знаходьте можливість виділити собі хоча б годину часу – це збагатить ваше життя. Друге, користуйтеся обідньою перервою і справді відпочивайте в цей час. Третє – повноцінно їжте, не сидіть на одній каві – це допоможе уникнути перевтоми.

І наостанок – знайдіть роботу до душі, або принаймні ту, яка не дуже вас дратує.

Якщо робота постійно виснажує вас і ви відчуваєте себе нещасними через неї, жодні гроші не зможуть цього компенсувати.