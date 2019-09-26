Пероральний дерматит: чому виникають висипання біля рота та як лікувати

Пероральний дерматит – поширена проблема, яка непросто вирішується. Оскільки складно встановити причину його розвитку, а також лікування часто вимагає багато часу.

Пероральний дерматит виглядає як болячки, червоні плями з лущенням, нерідко і гнійники в області навколо рота. Але може вражати й зону навколо очей, а також область навколо носа, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Акне: коли потрібно здавати аналізи на гормони

Чому виникає пероральний дерматит?

Нанесення гормональних кремів / мазей на обличчя (особливо, коли це робиться часто і регулярно), а також нерідко простежується; Застосування назальних і інгаляційних препаратів з гормонами; Використання фторованих зубних паст, жувальних гумок і навіть пломбування зубів; Використання зволожувальних косметичних препаратів (креми, сироватки, які містять мінеральне масло, вазелін, ізопропілмірістат і ін), а також сонцезахисних кремів на фізичних фільтрах; Порушення гормонального фону; Погіршення може бути пов'язано також з сонцем, сильним вітром і високими температурами.



Пероральний дерматит важко вилікувати

Пероральний дерматит – симптоми свербіж;

печіння;

стягнення;

поколювання.

Дослідження не встановили чіткого взаємозв'язку з харчуванням, хворобами шлунка чи кишківника. Тому питання з харчування вирішується індивідуально, а саме, якщо ви самі бачите, що після певних харчових продуктів стає гірше.

Як лікувати пероральний дерматит?

1. Усуваємо всі зовнішні косметичні засоби (креми, помади, молочко).

2. Рекомендується починати з лікувальних зовнішніх препаратів (крем або гель метронідазол, гель клиндаміцин, гель еритроміцин, препарати з сіркою, гель з азелаїновою кислотою); інгібітори кальциневрину (крем пімекролімус), кошти з адапаленом; уникаємо мазевих основ.

3. При неефективності зовнішнього лікування / частих рецидивах призначається антибіотик всередину (тетрациклін); ретиноїди (изотретиноїн).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.