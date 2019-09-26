Пероральний дерматит: чому виникають висипання біля рота та як лікувати

74 Читать новость на русском
Пероральний дерматит: причини, симптоми та лікування
Пероральний дерматит: причини, симптоми та лікування / pixabay.com

Пероральний дерматит – поширена проблема, яка непросто вирішується. Оскільки складно встановити причину його розвитку, а також лікування часто вимагає багато часу.

Пероральний дерматит виглядає як болячки, червоні плями з лущенням, нерідко і гнійники в області навколо рота. Але може вражати й зону навколо очей, а також область навколо носа, розповіла дерматолог Світлана Якубовська.

Читайте також: Акне: коли потрібно здавати аналізи на гормони

Чому виникає пероральний дерматит?

  1. Нанесення гормональних кремів / мазей на обличчя (особливо, коли це робиться часто і регулярно), а також нерідко простежується; Застосування назальних і інгаляційних препаратів з гормонами;
  2. Використання фторованих зубних паст, жувальних гумок і навіть пломбування зубів;
  3. Використання зволожувальних косметичних препаратів (креми, сироватки, які містять мінеральне масло, вазелін, ізопропілмірістат і ін), а також сонцезахисних кремів на фізичних фільтрах;
  4. Порушення гормонального фону;
  5. Погіршення може бути пов'язано також з сонцем, сильним вітром і високими температурами.

Пероральний дерматит важко вилікувати
Пероральний дерматит важко вилікувати

 
Пероральний дерматит – симптоми
свербіж;
печіння;
стягнення;
поколювання.

Дослідження не встановили чіткого взаємозв'язку з харчуванням, хворобами шлунка чи кишківника. Тому питання з харчування вирішується індивідуально, а саме, якщо ви самі бачите, що після певних харчових продуктів стає гірше.

Як лікувати пероральний дерматит?

1. Усуваємо всі зовнішні косметичні засоби (креми, помади, молочко).

2. Рекомендується починати з лікувальних зовнішніх препаратів (крем або гель метронідазол, гель клиндаміцин, гель еритроміцин, препарати з сіркою, гель з азелаїновою кислотою); інгібітори кальциневрину (крем пімекролімус), кошти з адапаленом; уникаємо мазевих основ.

3. При неефективності зовнішнього лікування / частих рецидивах призначається антибіотик всередину (тетрациклін); ретиноїди (изотретиноїн).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
У Євросоюзі відреагували на слова Трампа та Зеленського про недостатню допомогу Україні
сьогодні
2625
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Дерматологія Краса
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
24 вересня 20:00 Медичний канабіс і не тільки: чому українцям варто змінити ставлення до конопель
Олександр Бевза 3787
Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
24 вересня 16:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 3908
Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
23 вересня 19:00 Лікування українців за кордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
Олександр Бевза 1983
Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
20 вересня 18:00 Шкода ГМО: чи справді генномодифіковані продукти можуть нас вбити
Анастасія Кушпіт 845
Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
17 вересня 17:47 Як купувати ліки дешевше у будь-якій аптеці: покрокова інструкція
3963
Новини
Більше новин
Залиште відгук