Перша країна в Європі фактично здолала коронавірус

У Чорногорії більше не залишилося хворих на коронавірус, а впродовж 20 днів не фіксували нових випадків захворювання. Водночас країна поки не поспішає офіційно проголошувати перемогу над хворобою.

Інститут громадського здоров'я Чорногорії оприлюднив заяву, у якій мовиться про те, що країна, не фіксувала нових випадків хвороби уже 20 днів, повідомляє "Радіо Свобода".

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Керівник Інституту Бобан Муґоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – через 28 днів після останньої появи.

Всього за час пандемії у Чорногорії зафіксували 324 випадки коронавірусу. Жертвами хвороби стали 9 людей, а всі інші 315 хворих вже одужали.

Перші одразу 6 випадків у Балканській країні зафіксували ще 18 березня. Пік хвороби у Чорногорії припав на 3 квітня, коли зафіксували 30 випадків коронавірусу. Останні 5 випадків зафіксували 25, 26 і 29 квітня, а також 4 і 5 травня – щодня по 1 випадку.

Що варто знати про Чорногорію?Це невелика держава на Балканах, населення якої становить лише трохи більше як 640 тисяч осіб. Разом з тим у країні практично відсутні міста – У Подґориці живе 130 тисяч осіб, у Никшичі близько 58 тисяч, а в Плєвлі 21 тисяча. У решті міст немає й 20 тисяч осіб.