24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more

Перша країна в Європі фактично здолала коронавірус

-
Чорногорія за тиждень може офіційно оголосити перемогу над коронавірусом
Чорногорія за тиждень може офіційно оголосити перемогу над коронавірусом / joinup.ua

У Чорногорії більше не залишилося хворих на коронавірус, а впродовж 20 днів не фіксували нових випадків захворювання. Водночас країна поки не поспішає офіційно проголошувати перемогу над хворобою.

Інститут громадського здоров'я Чорногорії оприлюднив заяву, у якій мовиться про те, що країна, не фіксувала нових випадків хвороби уже 20 днів, повідомляє "Радіо Свобода".

Цікаво Греція та Чорногорія готуються до відкриття туристичного сезону: відома дата

Керівник Інституту Бобан Муґоша заявив, що кінець епідемії буде проголошено в разі, якщо нових захворювань не буде до 2 червня – через 28 днів після останньої появи.

Всього за час пандемії у Чорногорії зафіксували 324 випадки коронавірусу. Жертвами хвороби стали 9 людей, а всі інші 315 хворих вже одужали.

Перші одразу 6 випадків у Балканській країні зафіксували ще 18 березня. Пік хвороби у Чорногорії припав на 3 квітня, коли зафіксували 30 випадків коронавірусу. Останні 5 випадків зафіксували 25, 26 і 29 квітня, а також 4 і 5 травня – щодня по 1 випадку.

Що варто знати про Чорногорію?Це невелика держава на Балканах, населення якої становить лише трохи більше як 640 тисяч осіб. Разом з тим у країні практично відсутні міста – У Подґориці живе 130 тисяч осіб, у Никшичі близько 58 тисяч, а в Плєвлі 21 тисяча. У решті міст немає й 20 тисяч осіб.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Чорногорія Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
18 травня , 18:42 МОЗ стверджує, що морська вода і сонце вбиває коронавірус: чи підтверджує це наука
Анастасія Лукашевська
Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
17 травня , 14:06 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза
Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
15 травня , 12:42 Як вберегтися від кліщів і не підчепити інфекцію: важливі поради
Вікторія Кутьїна