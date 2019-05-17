Перша домедична допомога: у Львові організували навчання для вчителів

У Львові вчителі на кілька днів самі стали учнями. Для них провели спеціальні курси, де вони навчалися надавати першу домедичну допомогу.

Під час навчань вчителі тренувалися в умовах близьких до реальних. Ще невпевнено і трохи з помилками, проте вже вміють визначають стан потерпілої.

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Їм пояснили, якщо людина дихає до приїзду швидкої, то її можна перевернути на бік. Далі кожні дві хвилини контролювати вдих-видих.



Навчання з домедичної допомоги

Якщо ж дихання немає, потрібно провести серцево-легеневу реанімацію. Розстібнути одяг та впевнитись, що у роті немає слизу чи сторонніх предметів. А далі прикласти долоні на низ середньої третини грудини й зробити тридцять натисків та два вдихи.

Далі вчителям показують як працювати з дефібрилятором. Це невеликий апарат, призначений для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні ритму серця та фібриляції шлуночків.



Як виглядає дефібрилятор

Тут важливо правильно прикласти одноразові електроди й виконати звукові вказівки з апарата. Вчителі уважно слухають і усе конспектують. Кажуть, що слухати й одразу закріплювати на практиці – найкраще.

Дуже важливо ще спробувати самостійно надати допомогу на манекенах. Адже коли у житті зустрінешся з таким випадком, щоб не забоятися допомогти людині,

– розповіла вчителька Галина Залізняк.

"Була така ситуація, коли мені треба було викликати швидку, проте я дуже розгубилася. Тому знання це добре, а навички, як діяти в таких екстремальних ситуаціях – це зовсім різні речі", – додала вчителька Оксана Мельничук.



Вчителі практикуються надавати домедичну допомогу

Курс першої домедичної допомоги вчителі будуть проходити впродовж двох днів. Під час навчання вивчатимуть, як діяти при побутових травмах, а пізніше складуть іспит.

Відпрацьовується на практиці робота серцево-легеневої реанімації та при яких умовах її потрібно робити. Також розглядаються різні невідкладні стани. Наприклад, як діяти при підозрі інсульту, інфаркту, опіках чи переохолодженні,

– пояснила заступник директора Мальтійської служби допомоги у Львові Марія Панчак.

Загалом курс навчання пройдуть понад 200 педагогів з усіх навчальних закладів Львова.