Перша домедична допомога: у Львові організували навчання для вчителів

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У Львові вчителі на кілька днів самі стали учнями. Для них провели спеціальні курси, де вони навчалися надавати першу домедичну допомогу.

Під час навчань вчителі тренувалися в умовах близьких до реальних. Ще невпевнено і трохи з помилками, проте вже вміють визначають стан потерпілої.

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Їм пояснили, якщо людина дихає до приїзду швидкої, то її можна перевернути на бік. Далі кожні дві хвилини контролювати вдих-видих.

Вчителі домедична допомога
Навчання з домедичної допомоги

Якщо ж дихання немає, потрібно провести серцево-легеневу реанімацію. Розстібнути одяг та впевнитись, що у роті немає слизу чи сторонніх предметів. А далі прикласти долоні на низ середньої третини грудини й зробити тридцять натисків та два вдихи.

Далі вчителям показують як працювати з дефібрилятором. Це невеликий апарат, призначений для надання екстреної допомоги при раптовому важкому порушенні ритму серця та фібриляції шлуночків.

дефібрилятор
Як виглядає дефібрилятор

Тут важливо правильно прикласти одноразові електроди й виконати звукові вказівки з апарата. Вчителі уважно слухають і усе конспектують. Кажуть, що слухати й одразу закріплювати на практиці – найкраще.

Дуже важливо ще спробувати самостійно надати допомогу на манекенах. Адже коли у житті зустрінешся з таким випадком, щоб не забоятися допомогти людині,
– розповіла вчителька Галина Залізняк.

"Була така ситуація, коли мені треба було викликати швидку, проте я дуже розгубилася. Тому знання це добре, а навички, як діяти в таких екстремальних ситуаціях – це зовсім різні речі", – додала вчителька Оксана Мельничук.

Вчителі домедична допомога
Вчителі практикуються надавати домедичну допомогу

Курс першої домедичної допомоги вчителі будуть проходити впродовж двох днів. Під час навчання вивчатимуть, як діяти при побутових травмах, а пізніше складуть іспит.

Відпрацьовується на практиці робота серцево-легеневої реанімації та при яких умовах її потрібно робити. Також розглядаються різні невідкладні стани. Наприклад, як діяти при підозрі інсульту, інфаркту, опіках чи переохолодженні,
– пояснила заступник директора Мальтійської служби допомоги у Львові Марія Панчак.

Загалом курс навчання пройдуть понад 200 педагогів з усіх навчальних закладів Львова.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Медицина Діти Освіта Новини Львова
Джерело: 24 канал
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