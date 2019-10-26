Перша допомога при отруєнні жарознижувальними

Не всім відомо, що жарознижувальні препарати потрібно дозувати не за віком, а за вагою. Та й у житті буває безліч непередбачуваних ситуацій, до яких потрібно бути готовими.

Лікарка Анна Слинчук розповіла, що потрібно робити під час отруєння дітей та дорослих жарознижувальними препаратами.

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Під час отруєнь аспірином можуть бути: болі в животі, рясна блювота, зниження зору, слабкий стілець або пронос. Також може виникати задишка та знижуватися температура тіла.

Через тривале використання, хоч і у помірних дозах, аспірин може викликати шлункову кровотечу та спричинити дефекти слуху. Саме тому аспірин не можна дітям до 15 років, вагітним, та тим, у кого є виражені порушення функції печінки та нирок, а також є захворювання крові та бронхіальна астма.

Симптоматика передозування парацетамолу

Спостерігається слабкість, посилене потовиділення і сонливість, що переходить у глибокий сон, а потім у втрату свідомості. Тяжке отруєння може призвести до зупинки дихання і кровообігу.

Під час передозування парацетамолом є 4 стадії. Перша стадія настає через перші кілька годин, друга через 24 години, третя через 3-5 днів і четверта через п'ять днів.



Отруєння жарознижувальними препаратами: що робити

Передозування парацетамолу – симптоми Під час першої стадії симптомі незначні, їх важко помітити та людина не виглядає хворою.

симптомі незначні, їх важко помітити та людина не виглядає хворою. Під час другої стадії виникають нудота та блювота, аналізи показують порушення функції печінки.

виникають нудота та блювота, аналізи показують порушення функції печінки. Під час третьої стадії блювота продовжується. Дослідження крові показує різке порушення печінки, з'являються симптоми печінкової недостатності.

блювота продовжується. Дослідження крові показує різке порушення печінки, з'являються симптоми печінкової недостатності. Під час четвертої стадії людина або одужує, або помирає від печінкової недостатності.

Перша допомога при отруєнні жарознижувальними препаратами

Якщо пацієнт у свідомості, потрібно промити шлунок. Хворому дають випити велику кількість води та викликають блювоту. Подібну дію бажано повторити кілька разів. Якщо ж пацієнт непритомний або напівпритомний, то слід ретельно стежити, щоб блювотні маси не потрапили в дихальні шляхи, для цього варто його покласти та перевернути на бік.

Якщо дитина з'їла багато парацетамолу

Якщо дитина проковтнула велику кількість парацетамолу то, аби зменшити токсичність препарату, зазвичай дають ацетилцистеїн. Проте в таких випадках варто викликати швидку медичну допомогу, вона повинна надати сорбенти для промивання шлунку.

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