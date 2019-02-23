Перша допомога при ранах

Якщо різана рана незначна, а сухожилля і волокна м'язів не пошкоджені, достатньо буде обробити рану і накласти пов'язку.

Голова Всеукраїнської Спілки Парамедиків Ярослав Вус зазначає, що не всі розчини підійдуть для дезінфекції ран.

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Не можна лити на рану спиртові розчини: йод, зеленку та інші. Все тому, що вони створюють опік, і тоді рана буде боліти ще сильніше.

Якими розчинами промивати рани

1. Хлоргексидин

Цей засіб не піниться, не пече та не болить. Ним можна обробляти рани у дітей. Проте не можна його використовувати до очей.

2. Сульфацил-Натрію

Цей засіб підходить найкраще для промивання очей.



Якими розчинами промивати рани

Після того, як ви обробили рану, необхідно зупинити кровотечу, якщо вона є. Якщо вам складно зупинити, потрібно поставити на рану стерильну пов’язку, доки кров не зупиниться.

Якщо рана рвана, то не варто чіпати відкриті пошкодження рани. При ускладненнях варто звернутися для хірурга, який зможе оцінити ситуацію та накласти за необхідності шви.

Коли необхідно звернутися до лікаря

рана не припиняє кровоточити через бинти, навіть після застосування тиску протягом 15 хвилин; є оніміння за межами рани, або, якщо шкіра навколо рани виявляється холодної, синіє або біліє; рана була сильно забруднена, а потерпілий є діабетиком, має проблеми з імунітетом або якщо йому понад 61 рік; якщо ви не впевнені в тому, що сторонні предмети, такі як скло, дерево або бруд були видалені; якщо рана на обличчі або шиї; якщо рана — результат укусу є ознаки інфекції. пам'ятайте, що ознаки з'являються тільки через 1-2 дні; рана не загоюється протягом 10-12 днів.



Коли необхідно звернутися до лікаря

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначила, що 3% розчин перекису водню не загоює і не знезаражує рани. Подіє більш концентрований розчин (не менш ніж 30%), але людина отримає опік.

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