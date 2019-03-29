Перша допомога при вивиху

Вивих – це травма, з якою може зіткнутися кожен. Це виникає, коли хтось невдало приземлився на лікоть при падінні, чи занадто сильно стукнув по м’ячу, чи невдало зіскочив з бордюру.

Під час вивиху відбувається заміщення кісток у суглобі. Залежно від місця вивиху зовнішні прояви можуть відрізнятися, але симптоми у них схожі, пише Lifehacker.

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Вивих – симптоми • суглоб збільшився в розмірах, на місці виникла припухлість;

• шкіра або почервоніла, або зблідла;

• сильний біль в області суглоба або ж оніміння;

• неможливість рухати кістками в постраждалому суглобі;

• суглоб виглядає дивно, наприклад, кістка набуває неприродний кут нахилу.

Як надати першу допомогу при вивиху

1. Суглоб потрібно максимально знерухомити, не варто згинати коліна, лікті, пальці, рухати щелепою, тощо.

2. Прикладіть до суглоба щось холодне – пакет з льодом або замороженими овочами (не забудьте обгорнути його у тонку тканину), грілку з крижаною водою. Холод допоможе знизити хворобливі відчуття та зупинити набряк.



Прикладіть до травмованого суглоба щось холодне

Можна прийняти ліки від болю на основі парацетамолу або ібупрофену.

Як медик буде лікувати вивих

1. Травматолог або хірург огляне травму

Швидше за все, він відправить вас на рентген, щоб переконатися, що мова йде саме про вивих, а не про перелом або тріщину. У деяких випадках лікар може призначити магнітно-резонансну томографію (МРТ), щоб оцінити ушкодження м'яких тканин навколо суглоба.

МРТ – що це? Магнітно-резонансна томографія дозволяє отримати детальне зображення внутрішніх органів за допомогою магнітного поля. МРТ застосовується для обстеження: • судин і структур головного мозку;

• шийного, грудного, попереково-крижового відділів хребта;

• суглобів;

• органів черевної порожнини;

• органів заочеревинного простору;

• органів малого тазу;

• м'яких тканин.

2. Медик спробує вправити суглоб

Щоб повернути кістки, які змістилися, у правильне положення, необхідно буде їх вправляти. Ця процедура є болючою, тож може знадобитися анестезія – місцева або навіть загальна.

3. Ймовірно, знадобиться операція

Якщо ж лікарю не вдалося виправити вивих, тоді вдаються до хірургічного втручання. Операцію також призначають, коли значно пошкодилися нерви, кровоносні судини, зв’язки, тощо.

4. Суглоб знерухомлять

Після того, як кістки повернулися у правильне положення, лікар може накласти на суглоб шину або ж стропу-слінг. Як довго потрібно носити – залежить від рекомендацій медика та ступеня пошкодження суглоба/нервів/м’яких тканин.



Для того, щоб знерухомити суглоб, лікар може накласти шину

Після цього необхідно буде робити суглобову гімнастику і проходити фізіотерапевтичні процедури. Це важливий етап, який необхідний, щоб повернути колишню рухливість.

Існує закономірність: якщо суглоб хоча б раз був вивихнутий, то існує велика ймовірність, що це станеться знову.

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