Перша допомога при укусах комах
Важко знайти людину, яку впродовж життя хоча б раз не вкусила комаха. Комарі, мурахи, бджоли, оси та павуки – реакція на укуси може бути різною, залежно від виду комахи та чутливості людини.
Для того, аби надати першу допомогу, потрібно визначити, яка комаха вас вжалила. Особливо небезпечно, якщо у людини виникає важка алергічна реакція.
До теми: Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
Як розпізнати укуси комах
Легкий укус комахи супроводжується такими симптомами:
- Почервоніння;
- Припухлість;
- Біль;
- Свербіж;
Симптоми можуть варіюватися залежно від типу комахи, яка вкусила людину. У деяких людей може з’явитись важка алергічна реакція – анафілаксія, яка проявляється:
- Кропив'янкою;
- Судомами;
- Нудотою і блювотою;
- Набряком обличчя, губ або горла;
- Задишкою;
- Втратою свідомості.
Найчастіше це трапляється після укусу оси або бджоли. Якщо ви помітили у когось ці симптоми після укусу комахи, негайно викликайте швидку допомогу, адже цей стан може бути небезпечним для життя, якщо не вжити термінових заходів.
Якщо у людини почався анафілактичний шок, у м’язи зовнішньої поверхні стегна необхідно вколоти адреналін. Якщо ви маєте гіперчутливість на будь-що, ви повинні завжди носити його з собою.
Під час анафілактичного шоку необхідно вколоти адреналін у зовнішню поверхню стегна
Що робити під час анафілактичного шоку:
- Терміново телефонуйте на номер швидкої допомоги – 103;
- Якщо людина має адреналін – використайте його. Якщо не має, – знайдіть та використайте згідно з інструкцією;
- Якщо людина почала блювати, покладіть її на бік;
- При зупинці серця до приїзду швидкої допомоги необхідно виконувати серцево-легеневу реанімацію;
- Не застосовуйте джгут, аби не погіршити ситуацію;
- Не давайте нічого пити та їсти.
Перша допомога при укусах комах
Якщо немає серйозної алергічної реакції, потрібно обробити місце укусу.
- Якщо жало комахи все ще знаходиться у вашій шкірі, акуратно візьміть пінцетом за кінчик та різко вийміть. Варто діяти вкрай обережно та швидко, адже якщо жало роздушити, воно може випустити отруту.
- Помийте місце укусу з милом і водою;
- Покладіть холодний компрес або пакет із льодом на вражену ділянку та потримайте хоча б 10 хвилин – це допоможе зменшити набряк та знизити біль;
- Аби свербіж чи біль минули швидше, можна кілька разів на день використовувати місцевий антигістамінний препарат. Наприклад, Феністил гель та Феністил емульсію – препарати, що допомагають боротися зі свербежем при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію, приємно охолоджує та заспокоює шкіру*.
Якщо потрібно вийняти жало бджоли – дійте вкрай обережно
Що робити, якщо вкусив павук
Більшість укусів павуків відносно нешкідливі, і симптоми такі ж, як від укусів звичайної комахи. Тому перша медична допомога при них така ж, як і при легкому укусі.
Але укуси деяких видів павуків, таких як каракурт, можуть призвести до смерті, якщо вчасно не звернутись по медичну допомогу.
Отрута цього павука викликає проблеми з нервовою системою. Впродовж декількох годин після укусу ви можете помітити сильний біль у місці ураження. Згодом на цій ділянці розвинеться пухир, і коли він лусне, з’явиться глибока виразка. Ще можуть з’явитися такі симптоми, як: лихоманка, висип і нудота.
Перша допомога після укусу отруйного павука:
- Одразу йдіть до лікаря або зверніться по медичну допомогу;
- Обробіть уражене місце водою з милом;
- Зберігайте спокій, адже це сповільнить поширення отрути;
- Нанесіть холодний компрес або пакет з льодом на область укусу;
- Якщо ви можете зробити це безпечно – сфотографуйте або запам’ятайте павука, який вас вкусив. Це допоможе медпрацівникам точно визначити його та обрати відповідний курс лікування.
Якщо вас вкусив отруйний павук – одразу йдіть до лікаря
Що робити, якщо вкусив кліщ
Зазвичай укуси кліщів проходять без симптомів, але якщо у людини на них алергія, можуть виникнути:
- Біль або набряк у місці укусу;
- Висип;
- Жар у місці укусу;
- Ускладнене дихання.
Якщо вас вкусив кліщ, зверніться до лікаря якомога швидше і не видаляйте його самостійно.
Якщо такої можливості немає, у жодному випадку не використовуйте олію, спирт чи слину. Обережно дістаньте комаху спеціальним гачком, придбаним в аптеці, пінцетом або петлею з нитки, затягнувши її між хоботком кліща та шкірою. Це варто робити дуже обережно, адже якщо ви відірвете тіло від голови, а вона лишиться у шкірі, то інфекція одразу потрапить у рану.
Якщо не вдалось вийняти кліща разом з хоботком й він залишився у шкірі, вийміть його стерильним пінцетом та одразу ретельно помийте руки з милом. Місце ураження обробіть розчином йоду, спирту або одеколону.
*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.
Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов’язково ознайомитись з інструкцією для медичного застосування лікарських засобів Феністил Емульсія, емульсія шкірна 0,1% для зовнішнього застосування Р.П. UA/13867/01/01, Наказ МОЗ України №1925 від 30.08.2019 та Феністил Гель, гель 0,1% для зовнішнього застосування, Р.П. UA/0894/01/01, Наказ МОЗ України №728 від 04.04.2019. Торгові марки належать або використовуються за ліцензією групою компаній GSK. Повідомити про небажане явище чи скаргу на якість продукту Ви можете в ТОВ "ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В." за тел. (044) 585-51-85 або на e-mail: [email protected]