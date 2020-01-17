Важко знайти людину, яку впродовж життя хоча б раз не вкусила комаха. Комарі, мурахи, бджоли, оси та павуки – реакція на укуси може бути різною, залежно від виду комахи та чутливості людини.

Для того, аби надати першу допомогу, потрібно визначити, яка комаха вас вжалила. Особливо небезпечно, якщо у людини виникає важка алергічна реакція.

До теми: Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати

Як розпізнати укуси комах

Легкий укус комахи супроводжується такими симптомами:

Почервоніння;

Припухлість;

Біль;

Свербіж;

Симптоми можуть варіюватися залежно від типу комахи, яка вкусила людину. У деяких людей може з’явитись важка алергічна реакція – анафілаксія, яка проявляється:

Кропив'янкою;

Судомами;

Нудотою і блювотою;

Набряком обличчя, губ або горла;

Задишкою;

Втратою свідомості.

Найчастіше це трапляється після укусу оси або бджоли. Якщо ви помітили у когось ці симптоми після укусу комахи, негайно викликайте швидку допомогу, адже цей стан може бути небезпечним для життя, якщо не вжити термінових заходів.

Якщо у людини почався анафілактичний шок, у м’язи зовнішньої поверхні стегна необхідно вколоти адреналін. Якщо ви маєте гіперчутливість на будь-що, ви повинні завжди носити його з собою.

Під час анафілактичного шоку необхідно вколоти адреналін у зовнішню поверхню стегна

Що робити під час анафілактичного шоку:

Терміново телефонуйте на номер швидкої допомоги – 103;

Якщо людина має адреналін – використайте його. Якщо не має, – знайдіть та використайте згідно з інструкцією;

Якщо людина почала блювати, покладіть її на бік;

При зупинці серця до приїзду швидкої допомоги необхідно виконувати серцево-легеневу реанімацію;

Не застосовуйте джгут, аби не погіршити ситуацію;

Не давайте нічого пити та їсти.

Перша допомога при укусах комах

Якщо немає серйозної алергічної реакції, потрібно обробити місце укусу.

Якщо жало комахи все ще знаходиться у вашій шкірі, акуратно візьміть пінцетом за кінчик та різко вийміть. Варто діяти вкрай обережно та швидко, адже якщо жало роздушити, воно може випустити отруту.

Помийте місце укусу з милом і водою;

Покладіть холодний компрес або пакет із льодом на вражену ділянку та потримайте хоча б 10 хвилин – це допоможе зменшити набряк та знизити біль;

Аби свербіж чи біль минули швидше, можна кілька разів на день використовувати місцевий антигістамінний препарат. Наприклад, Феністил гель та Феністил емульсію – препарати, що допомагають боротися зі свербежем при алергічних подразненнях, укусах комах, невеликих опіках шкіри та необширних сонячних еритемах*. До того ж Феністил має місцевоанестезуючу дію, приємно охолоджує та заспокоює шкіру*.



Якщо потрібно вийняти жало бджоли – дійте вкрай обережно

Що робити, якщо вкусив павук

Більшість укусів павуків відносно нешкідливі, і симптоми такі ж, як від укусів звичайної комахи. Тому перша медична допомога при них така ж, як і при легкому укусі.

Але укуси деяких видів павуків, таких як каракурт, можуть призвести до смерті, якщо вчасно не звернутись по медичну допомогу.

Отрута цього павука викликає проблеми з нервовою системою. Впродовж декількох годин після укусу ви можете помітити сильний біль у місці ураження. Згодом на цій ділянці розвинеться пухир, і коли він лусне, з’явиться глибока виразка. Ще можуть з’явитися такі симптоми, як: лихоманка, висип і нудота.

Перша допомога після укусу отруйного павука:

Одразу йдіть до лікаря або зверніться по медичну допомогу;

Обробіть уражене місце водою з милом;

Зберігайте спокій, адже це сповільнить поширення отрути;

Нанесіть холодний компрес або пакет з льодом на область укусу;

Якщо ви можете зробити це безпечно – сфотографуйте або запам’ятайте павука, який вас вкусив. Це допоможе медпрацівникам точно визначити його та обрати відповідний курс лікування.

Якщо вас вкусив отруйний павук – одразу йдіть до лікаря

Що робити, якщо вкусив кліщ

Зазвичай укуси кліщів проходять без симптомів, але якщо у людини на них алергія, можуть виникнути:

Біль або набряк у місці укусу;

Висип;

Жар у місці укусу;

Ускладнене дихання.

Якщо вас вкусив кліщ, зверніться до лікаря якомога швидше і не видаляйте його самостійно.

Якщо такої можливості немає, у жодному випадку не використовуйте олію, спирт чи слину. Обережно дістаньте комаху спеціальним гачком, придбаним в аптеці, пінцетом або петлею з нитки, затягнувши її між хоботком кліща та шкірою. Це варто робити дуже обережно, адже якщо ви відірвете тіло від голови, а вона лишиться у шкірі, то інфекція одразу потрапить у рану.

Якщо не вдалось вийняти кліща разом з хоботком й він залишився у шкірі, вийміть його стерильним пінцетом та одразу ретельно помийте руки з милом. Місце ураження обробіть розчином йоду, спирту або одеколону.

*Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу.