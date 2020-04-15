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Перша людина у світі випробувала вакцину проти COVID-19: як пройшла процедура

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Перша людина у світі, яка випробувала вакцину проти коронавірусу, описала досвід / Getty Images

44-річна американка Дженніфер Халлер стала першою людиною у США, якій проводять випробування експериментальної вакцини від коронавірусу. Жінка розповіла, що процедура була схожа на щеплення від грипу.

Про це Халлер розповіла в інтерв'ю виданню The Telegraph

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Як проходила вакцинація?

Жінці зробили ін'єкцію в плече, процедура тривала кілька секунд. У перший день після цього у Дженніфер була підвищена температура, на другий сильно боліла рука, а потім стан здоровʼя нормалізувався.

Так, матір двох дітей стала першою людиною, яка випробувала експериментальну вакцину mRNA-1273, що розробили в Національному інституті алергії та інфекційних захворювань в Сіетлі.

Що відомо про дослідження?

Спочатку інʼєкцію протестували на тваринах і після цього вперше почали випробування на людях. Крім Дженніфер у дослідженні беруть участь ще 44 добровольці. Людям введуть по дві інʼєкції однієї й тієї ж дози з інтервалом у 28 днів. Дози будуть відрізнятися за своїм обсягом (25, 100 і 150 мкг).

За станом здоров'я людей, які випробовують вакцину, стежитимуть до весни 2021 року.

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Вакцинація Новини США Здорове життя
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