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Перша смерть від коронавірусу у США: захворювання шириться західним узбережжям країни

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У США перша смерть від коронавірусу / asu.mn

У США підтвердили перший випадок смерті через коронавірус COVID-19. Деталей про загиблу людину не повідомляють, однак летальний випадок зафіксували у штаті Вашингтон.

Штат розташований на північному заході країни. А вірус поки шириться західним узбережжям США. Про це інформує AP.

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Смерть людини від COVID-19 підтвердила влада штату, деталі пообіцяли повідомити пізніше, під час пресконфернції. 

Випадок смерті від коронавірусу зареєстровано у штаті Вашингтон, в окрузі Кінг недалеко від Сієтла.

Щоправда, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у штаті Вашингтон захворіла жінка середніх років, яка нещодавно приїхала із Південної Кореї. Окрім того, новою інфекцією заразився учень школи в окрузі Шохоміш, щоправда, де він міг підхопити захворювання – невідомо.

Увага! Всього у США 68 підтверджених випадків коронавірусу, 7 людей вже одужали. Найбільше випадків зараження на західному узбережжі країни. Їх фіксують у Каліфорнії, Орегоні, Аризоні та Вашингтоні.

У Північній Каліфорнії днями інфікувалася старша жінка, яка має хронічні захворювання, у Портленді (Орегон) – працівник місцевої школи, а у Вашингтоні – школярка. Усі вони не бували за кордоном останнім часом.


Коронавірус COVID-19 у цифрах/ інфографіка 24 канал

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Жертви Коронавірус Covid-19 Новини США Здоров'я Лікування
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