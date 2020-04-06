Перша вакцина змусила мишей виробляти антитіла до коронавірусу

Науковці повідомили про успішні доклінічні випробування потенційної вакцини проти SARS-CoV-2 – збудника захворювання COVID-19. В мишей виробилися антитіла до вірусу.

Дослідження провели співробітники медичного факультету Університету Піттсбурга, результати опубліковані в журналі EBioMedicine.

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В науковців був досвід з SARS-CoV у 2003 році (збудник "атипової пневмонії") Та MERS-CoV (коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому) у 2014 році. Ці два вірусу, тісно пов'язані з SARS-CoV-2.

Вони навчили нас, що певний білок, названий спайковим (S-білок, що нагадує "шипи", на поверхні коронавірусу тісно пов'язується з рецепторними білками людини, що перебуває на поверхні людських клітин), важливий для індукції імунітету проти вірусу. Ми точно знали, як боротися з новим вірусом,

– розповів Андреа Гамботто, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії в Медичній школі Університету Піттсбурга.



Вакцина проти коронавірусу показала результат / University of Pittsburgh

Як заявили вчені, при тестуванні на мишах вакцини, яка названа PittCoVacc (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) та доставлялася всередину організму за допомогою крихітного пластиру, який вміщується на кінчику пальця і містить в собі 400 мікроголок, що складаються з цукру і шматочків білка, – після введення в шкіру вони просто розчиняються.

Препарат змусив організми гризунів протягом двох тижнів виробляти специфічні до SARS-CoV-2 антитіла (білкові сполуки плазми крові, що реагують на введення в організм бактерій, вірусів, білкових токсинів та інших чужорідних антигенів), причому в кількостях, які вважаються достатніми для нейтралізації вірусу.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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