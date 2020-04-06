Перша вакцина змусила мишей виробляти антитіла до коронавірусу
Науковці повідомили про успішні доклінічні випробування потенційної вакцини проти SARS-CoV-2 – збудника захворювання COVID-19. В мишей виробилися антитіла до вірусу.
Дослідження провели співробітники медичного факультету Університету Піттсбурга, результати опубліковані в журналі EBioMedicine.
Також на тему: Знайшли ліки, які здатні побороти коронавірус за 48 годин
В науковців був досвід з SARS-CoV у 2003 році (збудник "атипової пневмонії") Та MERS-CoV (коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому) у 2014 році. Ці два вірусу, тісно пов'язані з SARS-CoV-2.
Вони навчили нас, що певний білок, названий спайковим (S-білок, що нагадує "шипи", на поверхні коронавірусу тісно пов'язується з рецепторними білками людини, що перебуває на поверхні людських клітин), важливий для індукції імунітету проти вірусу. Ми точно знали, як боротися з новим вірусом,
– розповів Андреа Гамботто, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії в Медичній школі Університету Піттсбурга.
Вакцина проти коронавірусу показала результат / University of Pittsburgh
Як заявили вчені, при тестуванні на мишах вакцини, яка названа PittCoVacc (Pittsburgh Coronavirus Vaccine) та доставлялася всередину організму за допомогою крихітного пластиру, який вміщується на кінчику пальця і містить в собі 400 мікроголок, що складаються з цукру і шматочків білка, – після введення в шкіру вони просто розчиняються.
Препарат змусив організми гризунів протягом двох тижнів виробляти специфічні до SARS-CoV-2 антитіла (білкові сполуки плазми крові, що реагують на введення в організм бактерій, вірусів, білкових токсинів та інших чужорідних антигенів), причому в кількостях, які вважаються достатніми для нейтралізації вірусу.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
COVID-19 у Києві: захворіли вже 267 людейсьогодні , 12:30
-
Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новинисьогодні , 09:38
-
У Туреччині успішно випробували вакцину від коронавірусу: результатисьогодні , 09:46
-
Коронавірус в Україні: на Тернопільщині зросла кількість інфікованих медиків до 44сьогодні , 15:11
-
У МОЗ працюють над збільшенням кількості тестувань, – Ляшкосьогодні , 10:14
-
Померлий священник з Тернопільщини не був причиною спалаху коронавірусу в області, – санлікарсьогодні , 16:47