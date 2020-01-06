Перша їжа дитини визначає імунітет на все життя: дослідження
Мікробіота кишківника новонародженого визначається компонентами грудного молока матері, однак після введення першого прикорму розвивається власна мікрофлора.
Французькі вчені з Інституту Пастера виявили, що імунна відповідь формується при введенні в раціон твердої їжі.
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Досліди на гризунах свідчать, що перший прикорм має ключове значення для формування кишкової імунної відповіді та всієї імунної системи. У людей процес влаштований так само, впевнені вчені.
Як проходило дослідження
Команда прийшла до цього висновку після експериментів на мишах. Цей механізм має конкретний часовий інтервал: від двох до чотирьох тижнів у мишей, що відповідає віку трьох-шести місяців у людей.
Імунітет формується в ранньому дитинстві/Фото:Unsplash
Щоб перевірити запрограмованість механізму в часі, вчені давали мишам антибіотики в цей період, а потім оцінили наслідки.
Після знищення мікробіоти антибіотиками імунна реакція більше не виникала. У мишей після "лікування" з більшою ймовірністю розвивалися запальні захворювання: колоректальний рак, коліт і кишкова алергія.
Такі результати підтверджують той факт, що ще в ранньому дитинстві визначаються ймовірні схильності до запальних розладів.
Перший прийом їжі є важливим для формування імунної системи/Фото:Unsplash
Імунна реакція має величезне значення, оскільки бере участь у формуванні імунної системи, яка захищає від запальних захворювань. Якщо відбувається збій, ймовірність розвитку аутоімунних захворювань і раку зростає.
Команда також визначила, що ключову роль для збалансованої імунної відповіді відіграють регуляторні Т-клітини. Без них імунні реакції загострюються, що і призводить до запальних захворювань.
Результати свідчать про значний вплив стану мікробіоти в ранньому віці на роботу імунної системи. Тепер дослідники планують вивчити наслідки раннього відлучення дитини від грудного вигодовування. Головним чином, вони будуть оцінювати можливі ризики нейродегенеративних захворювань.
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