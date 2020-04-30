Перше місто у США пропонує всім мешканцям безкоштовні тести на COVID-19

Мешканці Лос-Анджелеса можуть безкоштовно пройти тест на коронавірус COVID-19. Це – перше місто у США, яке запропонувало таке тестування всьому населенню.

Перевіритися можна навіть, якщо ознак захворювання немає. Про це повідомив мер міста Ерік Гарчетті, повідомляє CNN.

Цікаво Розрахували точні дати закінчення пандемії COVID-19 в Україні та інших країнах

Як зазначив політик, люди із симптомами коронавірусу матимуть першочерговий пріоритет. За його словами, місто має можливість провести приблизно 9% усіх тестів у США.

Зазначимо, що від початку пандемії коронавірусу COVID-19 тести на коронавірус здали вже понад 6 мільйонів американців.

Коронавірус у США: що відомо