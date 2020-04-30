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Перше місто у США пропонує всім мешканцям безкоштовні тести на COVID-19

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Перше місто у США пропонує всім мешканцям безкоштовні тести на COVID-19
/ edition.cnn.com

Мешканці Лос-Анджелеса можуть безкоштовно пройти тест на коронавірус COVID-19. Це – перше місто у США, яке запропонувало таке тестування всьому населенню.

Перевіритися можна навіть, якщо ознак захворювання немає. Про це повідомив мер міста Ерік Гарчетті, повідомляє CNN.

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Як зазначив політик, люди із симптомами коронавірусу матимуть першочерговий пріоритет. За його словами, місто має можливість провести приблизно 9% усіх тестів у США.

Зазначимо, що від початку пандемії коронавірусу COVID-19 тести на коронавірус здали вже понад 6 мільйонів американців.

Коронавірус у США: що відомо

  • Станом на 30 квітня у США зафіксовано 1 039 909 випадки зараження коронавірусом, 60 966 людей померли (з них 1 056 – у Лос-Анджелесі), натомість 120 720 – одужали. 
  • Кількість жертв перевищила втрати країни у В'єтнамській війні. Тоді загинули 58 220 осіб.
  • США розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях.
  • Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі, там – більшість випадків зараження в США.

 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини США Здоров'я Здорове життя
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