Перші ліки проти Альцгеймера можуть з'явитися на початку 2020 року

119 Читать новость на русском
Ліки проти Альцгеймера / Unsplash

Компанія Biogen надіслала заявку на схвалення ліків проти хвороби Альцгеймера в Управління продовольства і медикаментів (FDA).

У березні 2019 року, компанія Biogen на III фазі зупинила клінічне тестування лікарського засобу проти хвороби Альцгеймера адуканумаб, у зв'язку з низькою ефективністю. Згодом фірма переглянула результати дослідження та знайшла в них помилку, після чого таки подала заявку на схвалення до FDA, повідомляє New Atlas.

До теми: Хвороба Альцгеймера: причини, профілактика та найпоширеніші міфи

Адуканумаб повинен боротися з накопиченням амілоїдних бляшок, які вважають основною причиною загибелі нейронів.Попри вдалі експерименти ліків на тваринах, жоден з антиамілоїдних препаратів не зміг підтвердити свою ефективність під час тестування на людях. 

Biogen подали заявку у FDA
Biogen якнайшвидше хоче вивести на ринок ліки проти хвороби Альцгеймера

У жовтні 2019 року представники Biogen заявили про те, що березневий аналіз був помилковим, й адуканумаб справді здатен уповільнювати зниження когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера. Компанія заявила, що одне з двох клінічних випробувань було невдалим лише через те, що дозування препарату були не такими, як потрібно. Мовляв, адуканумаб ефективний лише при високих дозах, й виявивши це, компанія вирішила отримати схвалення FDA в найкоротші терміни.

Деякі експерти вважають, що Biogen грають "брудну гру", тому наполягають на проведенні нових випробувань з нуля. FDA ще ніяк не прокоментувало цю подію, але саме від рішення цього управління залежить не лише доля лікарського препарату, а й напрямок, у якому людство буде рухатись до пошуків нових засобів для лікування хвороби Альцгеймера.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

У пожежі в коледжі Одеси загинули 13 осіб: знайшли ще одне тіло
сьогодні
25414
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування хвороба Альцгеймера Ліки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
6 грудня 20:43 Як зрозуміти, що вам призначили гомеопатію
Олександр Бевза 772
4 грудня 18:58 "Інтерактивний зошит для психів": що не так з книжкою Фреймут
Анастасія Кушпіт 1794
4 грудня 16:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
Олександр Бевза 12268
4 грудня 14:30 Медреформа в Україні: ТОП-5 досягнень системи eHealth
1985
3 грудня 16:37 Інвалідність – не діагноз: 9 вражаючих історій успіху, які вас здивують
Юліана Вінтюк 3496
Новини
Більше новин
Залиште відгук