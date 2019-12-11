Перші ліки проти Альцгеймера можуть з'явитися на початку 2020 року

Компанія Biogen надіслала заявку на схвалення ліків проти хвороби Альцгеймера в Управління продовольства і медикаментів (FDA).

У березні 2019 року, компанія Biogen на III фазі зупинила клінічне тестування лікарського засобу проти хвороби Альцгеймера адуканумаб, у зв'язку з низькою ефективністю. Згодом фірма переглянула результати дослідження та знайшла в них помилку, після чого таки подала заявку на схвалення до FDA, повідомляє New Atlas.

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Адуканумаб повинен боротися з накопиченням амілоїдних бляшок, які вважають основною причиною загибелі нейронів.Попри вдалі експерименти ліків на тваринах, жоден з антиамілоїдних препаратів не зміг підтвердити свою ефективність під час тестування на людях.



Biogen якнайшвидше хоче вивести на ринок ліки проти хвороби Альцгеймера

У жовтні 2019 року представники Biogen заявили про те, що березневий аналіз був помилковим, й адуканумаб справді здатен уповільнювати зниження когнітивних функцій при хворобі Альцгеймера. Компанія заявила, що одне з двох клінічних випробувань було невдалим лише через те, що дозування препарату були не такими, як потрібно. Мовляв, адуканумаб ефективний лише при високих дозах, й виявивши це, компанія вирішила отримати схвалення FDA в найкоротші терміни.

Деякі експерти вважають, що Biogen грають "брудну гру", тому наполягають на проведенні нових випробувань з нуля. FDA ще ніяк не прокоментувало цю подію, але саме від рішення цього управління залежить не лише доля лікарського препарату, а й напрямок, у якому людство буде рухатись до пошуків нових засобів для лікування хвороби Альцгеймера.

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